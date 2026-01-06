Konya'daki "Manitayı camide darlama" görüntülerine soruşturma
Konya Karatay'ta tarihi Aziziye Camisi'ndeki skandal görüntüler sosyal medyadaki ahlaki ve manevi çöküşü gözler önüne serdi. Genç bir kız ile erkek arkadaşının 'Manitayı camide bile darlama işi' başlıklı paylaşımı sonrası emniyet harekete geçti. Başsavcılık soruşturma başlattı.
Sosyal medya platformları her geçen gün manevi ve ahlaki çöküşün hızlanmasına zemin açıyor.
Bir sanal medya kullanıcısı, Konya'nın Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camisi içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde, 'Manitayı camide bile darlama işi' notu ile sayfasında paylaştı.
Bu paylaşım, sanal medyada tepki topladı.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede; tarihi camide çekilen görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını, motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği saptandı.