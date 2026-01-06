Konya'daki "Manitayı camide darlama" görüntülerine soruşturma

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 14:07

Sosyal medya platformları her geçen gün manevi ve ahlaki çöküşün hızlanmasına zemin açıyor.



Bir sanal medya kullanıcısı, Konya'nın Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camisi içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde, 'Manitayı camide bile darlama işi' notu ile sayfasında paylaştı.



Bu paylaşım, sanal medyada tepki topladı.