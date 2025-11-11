PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Aşkı buldum ama erken kaybettim

Aşkı buldum ama erken kaybettim

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 11 Kasım 2025

Selda abla 20 yaşında eli ekmek tutan bir erkeğim. Her erkek gibi yıllarca hayalimdeki kadını aradım. İçime kapanık olduğum için pek tanışma fırsatım olmadı.
Daha sonra patronum, baldızıyla evlenmem için ısrar etti. Baldız evlenmiş ayrılmış, benden iki yaş büyük ve köyde yaşıyor. Söz, nişan derken köye sıkça gider oldum... Ve Selda abla başıma ne geldi biliyor musun; yıllarca hayalini kurduğum kız o köyde yaşıyormuş meğer! Görür görmez büyülendim. Nasıl güzel, nasıl hanım anlatamam... Anneme açıldım, o da "At yüzüğü bunu alalım" dedi. 'Evet' dersem, usta kovacak onca yıl emek verdiğim işimden olacağım.
Diğer yanda sevmediğim kadınla ömür nasıl geçecek? Aslında objektif baksak nişanlım anneme daha iyi bakar, çünkü diğer kız küçük 15 yaşında... Ama dedim ya gönlüm kaydı bir kere. Rumuz; Kartal 01

ESAS SORUN BAŞKA
S.U. CEVAP; Ne ara ergenlikten çıktın, ne ara kadın-kız peşine düşüp yıllarca bekledin (!) çok güldüm ama 15'inde henüz çocuk sayılan bir kızla evlenmeye kalkman da sinirlendirdi.
Yaş farkı ileride sorun teşkil etmeyebilir ama bu gün için sakıncalı...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Ben aşk diyorum ailem para! 06 Kasım 2025, Perşembe Ayrılırsam kim bakar? 03 Kasım 2025, Pazartesi Ana-baba terk edilir mi? 30 Ekim 2025, Perşembe Eşin haklı olabilir 28 Ekim 2025, Salı
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Resmi İlandır
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
TARIM KREDİ MARKET 22-30 Kasım kataloğu 2025 | 2’li paket 179 TL’ye düştü! Isıtıcı, şarjlı süpürge, kulaklık...
2'li paket 179 TL'ye düştü! Isıtıcı, şarjlı süpürge, kulaklık...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2026 Ramazan tarihi belli oldu!
Üç Aylar ne zaman başlayacak? 2026 Ramazan tarihi belli oldu!
İŞKUR açıkladı: Hastane, okul ve bankalara en az lise mezunu ÖGG alımı başladı! şartlar ve başvuru ekranı
Hastane, okul ve bankalara ÖGG alımı ilanları ve şartları
İslam Memiş noktayı koydu! Altını pahalı buldu: Rotayı o 3 varlığa çevirdi!
İslam Memiş noktayı koydu! Altını pahalı buldu: Rotayı o 3 varlığa çevirdi!