Selda Uskan

Selda abla 20 yaşında eli ekmek tutan bir erkeğim. Her erkek gibi yıllarca hayalimdeki kadını aradım. İçime kapanık olduğum için pek tanışma fırsatım olmadı.

Daha sonra patronum, baldızıyla evlenmem için ısrar etti. Baldız evlenmiş ayrılmış, benden iki yaş büyük ve köyde yaşıyor. Söz, nişan derken köye sıkça gider oldum... Ve Selda abla başıma ne geldi biliyor musun; yıllarca hayalini kurduğum kız o köyde yaşıyormuş meğer! Görür görmez büyülendim. Nasıl güzel, nasıl hanım anlatamam... Anneme açıldım, o da "At yüzüğü bunu alalım" dedi. 'Evet' dersem, usta kovacak onca yıl emek verdiğim işimden olacağım.

Diğer yanda sevmediğim kadınla ömür nasıl geçecek? Aslında objektif baksak nişanlım anneme daha iyi bakar, çünkü diğer kız küçük 15 yaşında... Ama dedim ya gönlüm kaydı bir kere. Rumuz; Kartal 01



ESAS SORUN BAŞKA

S.U. CEVAP; Ne ara ergenlikten çıktın, ne ara kadın-kız peşine düşüp yıllarca bekledin (!) çok güldüm ama 15'inde henüz çocuk sayılan bir kızla evlenmeye kalkman da sinirlendirdi.

Yaş farkı ileride sorun teşkil etmeyebilir ama bu gün için sakıncalı...