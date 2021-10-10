Ural’ın talihsiz açıklaması

Her yaşın ayrı bir güzelliği var deniyor ya ne yalan söyleyeyim yaşlanmak istemiyorum. Hele ki Özdemir Erdoğan'ın ardından Selçuk Ural'ın açıklamalarını gördükçe hiç ama hiç istemiyorum. Bir şey oldu o dönemin sanatçılarına… Açıklamalarını şaşkınlıkla dinliyorum.

Selçuk Ural'a sormak istiyorum "Siz kim oluyorsunuz da benim severek dinlediğim şarkıları ve yorumcularından dolayı bana kıro yakıştırması yapabiliyorsunuz?" 70'lerde iyi bir ses, iyi bir yorumcu olarak çıkan bir pop şarkıcısı, döneminin iyilerinden ancak 80'li ve 90'lı yıllarda tek başına iş yapamayınca yanına kadın partnerler alarak sahneye çıktığını unutmuş.

Starlık sistemini yürütemediği içinde bu sistemin içinden çıkan sonrasında eski gelini Sibel Can ve oğlu Hakan Ural'ın haberlerinin içinde yer almış olan Selçuk Ural neden yıllarca İstanbul gazinolarında, İzmir Fuarları'nda ya da Anadolu'daki gazinolarda aynı kadrolarda yer aldığı Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur için tepki göstermemiş de yıllar sonra böyle cümleler kuruyor.

Zevk ve renkler tartışılmaz efendim.

Bunun içinde kimse bana 'Kıro' diyemez.

Bana kıro diyecek biri de starlık sisteminin içinde varlığını sürdürüyor olabilmeli. Gündeme gelme isteği talihsiz bir açıklama ile olmuş. Olanı da kalplerde öldürdü bence…

ALMANYA'DA TÜRK RÜZGARI

Hep derim ya müzik evrenseldir rengi dili dini cinsiyeti yoktur… Bu bir kez daha kanıtlandı. Almanya'da yayınlanan "Voice of Germany" adlı yarışmaya katılan Türk kökenli Zeynep Avcı'nın Tan'a ait olan ve Türkçe seslendirdiği "Yalan" şarkısını gözümden yaşlar aka aka izledim hem de.

Yarışmasındaki performansıyla kendine hayran bırakan ve hiç Türkçe bilmeyen 4 jüri üyesi de kendisini kendi takımında görmek istemelerini sağladı.

O jüri üyelerinin melodiyi, şarkıyı ve Zeynep Avcı'nın yorumunu duydukları an ve sonrasındaki yüz ifadeleri beden dilleri inanılmazdı.

1970'li yıllarda Almanya'ya giden ve Berlin'de büyüyen hem Almanca hem de Türkçe'ye çok iyi hakim olan Zeynep Avcı'nın ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde bunu başardığını düşünüyorum.

İki çocuk annesi Zeynep Avcı'yı yürekten tebrik ediyorum.

BİR DÜNYA BAŞARI

Her söylediği, yaptığı olay olan ancak üretmekten vazgeçmeyen Aleyna Tilki, "Dünya starı olucam" dedi ve emin adımlarla ilerliyor. Herkesin bir tereddüttü vardı o hiç takmadı, kulağını kapattı her söylenene.

Şimdi Amerikalı dünyaca ünlü dj/producer Dillon Francis'in yeni çıkan "Happy Machine" albümünde söylediği 'Real Love' şarkısı 36 ülkenin müzik listelerinde üst sıradan girerek adını Dünya'ya duyurmaya başladı… 'Real Love'ın Amerikalı yönetmen Jake Wagner'ın Amerika'da ve Aleyna Tilki'nin isteği üzerine Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçakların arasında 14 saatte çekilen, nefes kesici görüntüler ve dans koreografileri ile dolu video klibi yurt dışında birçok kanalda yayınlanırken YouTube'da trend listelerinde.

Çok özel bir ayrıntı var… Türkiye'den görüntülerin olmasıyla Aleyna Tilki göstermeden 'turizm elçiliği' yapıyor esasında.

Şimdilerde Londra'da dünyaca ünlü birçok prodüktörle iş birliği yaparak çıkaracağı yeni İngilizce albümünün stüdyo kayıtlarını yapıyor.

Ben çok inanıyorum ona. Daha çok duyacağız onun ismini Dünya listelerinde… Yolun açık olsun Aleyna.