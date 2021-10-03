Bravo Sayışman

20 yıldan fazla aynı sektördeyiz, en sevdiğim adamlardandır Tolgahan Sayışman... Duruşunu kariyer planlamasını hep beğenmiş ve takdir etmişimdir. Aile hayatı, eşine çocuklarına ailesine olan düşkünlüğü bu piyasada örnek gösterilecek noktadadır.

Şimdi yine örnek olacak bir davranış sergiliyor. Yıllardır bu sektörden kazandığını, kurduğu bir yapım şirketi ile yine bu sektöre yatırıyor. Birçok yapımcının cesaret edemediği bir şeyi yaparak 13 bölümlük bir diziyi paket halinde çekti ve tamamladı. Türkiye'de bir ilke imza attı ve Japon Manga uyarlaması yaptı… Şu günlerde de Tolgahan'ın yapım şirketi bir sinema filmi hazırlıklarında, yine çok özendiği ve emek verdiği belli.

Hatta filmin aksiyon sahneleri için Güney Kore'den özel bir teknik ekip getireceğini de duydum. Yaptığı işi en iyi şekilde yapacağından eminim.

YAKIŞAN AŞKLAR

Rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında. Ben de çok yakıştırıyorum onları. Altı yıl önce birliktelikleri başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını doludizgin sürdürüyor. İlişkilerine bir kez mola veren sevgililerin beraberliği evliliğe doğru gidiyor. Geçenlerde evlilik açıklaması geldi ikiliden. Benim yakıştırdığım ve evlilik kararını beklediğim diğer çiftlerin başında Hande Erçel - Kerem Bursin ve Afra Saraçoğlu - Mert Yazıcıoğlu var.

Bir de her ne kadar ilişkilerini ilan etmeseler de ben ikisini birbirine çok yakıştırıyor haklarında çıkan aşk dedikodusunun gerçek olmasını dilediğim Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz var.

Yazdığım kitapların konusu hep aşk olunca aşık insanları görünce çok mutlu oluyorum. Allah hepsini nazardan korusun.