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Konya Meram’da taşıma asansörü kamyonunun çarptığı Ayşe Eroğlu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 15:55

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Konya’nın Meram ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Ayşe Eroğlu’na taşıma asansörü kamyonu çarptı. Doktor Ahmet Özcan Caddesi ile Taşcami Uzunharmanlar Caddesi’nin kesişiminde meydana gelen kazada Eroğlu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KAVŞAKTA FECİ KAZA



Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 77 yaşındaki Ayşe Eroğlu hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen Eroğlu'na, dönüş yapan taşıma asansörü kamyonu çarptı. Kaza, öğle saatlerinde Uzunharmanlar Mahallesi'nde, Doktor Ahmet Özcan Caddesi ile Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'nin kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre A.D. yönetimindeki 42 AVG 92 plakalı taşıma asansörü kamyonu, Ahmet Özcan Caddesi'nden Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'ne döndüğü sırada Ayşe Eroğlu'na çarptı.



SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 77 yaşındaki Ayşe Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Eroğlu'nun Alzheimer hastası olduğu bilgisi paylaşıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.