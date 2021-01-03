Zamanlama hatası
Kendi kendine düşünüyor doluyor sonra ortaya bir taş atıyor. Şimdi çıkıp bir açıklama yapıyorsun sesin çıkıyor ama sektöründe olanlara ses çıkarmıyorsun.
Bu olayda ses çıkarınca basında yer alabiliyorsan kendi sektöründe gündeme gelen taciz olaylarında da çıkıp birkaç kelam laf edebilir dikkatleri çekebilirdin diye düşünüyorum.
Kişisel husumet diye bakıyorum ben buna. Ayrımcılık diye de.
Oyuncu Mehmet Esenler'den bahsediyorum. Mehmet Esenler, kendi gibi oyuncu olan aynı zaman da Oyuncular Sendikası Başkanı da olan Demet Akbağ'a istifa çağrısında bulunmuş.
Nedeni de şöyle açıklamış;
"Kadınlara defalarca şiddet uygulayan ve bunun bir kere bile özrünü dilemeyen İbrahim Tatlıses'in programına çıkarak onun yeniden gündeme gelmesine çalışan Demet Akbağ, Oyuncu Sendikası Başkanlığı'ndan istifa etmelisin.
Kadına şiddet uygulayanı aklayan sendika başkanı olmamalı!" Adama benim başta yazdığım gibi sorarlar senin sektöründe de var bunlar. Tacizleri okuyoruz ortalık ayağa kalktığında neden bu çağrıda bulunmadın.
Yargı olmaya adalet dağıtmaya, insanları linç etmeye bayılıyoruz.
Bir şey yapılacaksa doğru zamanda yapılmalı diyorum. Amacına ulaşsın!
SANAL TİYATRO
Dünyanın en gelişmiş dijital tiyatro portalı olma iddiasıyla yola çıkan "tiyatronet", yeni yılın ilk günü itibariyle hizmet vermeye başladı.
Kısa sürede pek çok oyunu arşivine katan platform, tiyatro seyircisini "tiyatronet.com" üzerinden ağırlıyor. Platformda yerli ve yabancı yazarların oyunları, sanatseverlerin izlenimine sunulurken, sanatçılara telif ödemesi yapılacak.
Yeni içeriklerle geniş bir tiyatro arşivi oluşturmayı da hedefleyen "tiyatronet", tiyatro konusunda araştırma yapanlar için de kaynak vazifesi görüyor.
Tiyatro, daha çok sahnede keyif veren bir şey ama oyuncular oynadığında var, oynamadığımızda yok. Bu platform sayesinde her zaman sahnelerde olma fırsatı yakalayacak birbirinden değerli oyuncular. Ve daha birçok yeni yeteneğe de imkan sağlanmış olacak.
Eğer tiyatro severseniz ve dijital dünya'ya ayak uyduranlardansanız bu imkan tam size göre.
MOTOSİKLET FURYASI
Sizler de farkındasınızdır trafikte artık motosiklet kullanan daha çok kişi var. Nedenini öğrenince mantıklı geldi bana.
Coronavirüs salgınından sonra özellikle büyükşehirlerde "Toplu taşıma kullanmayayım, taksiye binmeyeyim" diyenlerin birçoğunun alternatif olarak motosiklete yöneldiğini öğrendim Motosiklet Başlangıç ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni Mustafa Tekin'den.
Coronavirüs salgınının motosiklete olan ilgiyi artırdığını vurgulayan ve kursa gelenlerle ilgili şu ayrıntıya dikkat çeken Mustafa Hoca, "Kurslara birçok kesimden insan geliyor ama şu süreçte doktor öğrencilerimiz bir hayli fazla." Motosiklete olan ilginin artmasına paralel bir şekilde maalesef motosiklet fiyatları da büyük bir artış göstermiş.
Hem Corona salgını hem de vergi artışları eklenince her ehliyeti alan ne yazık ki motosiklet sahibi olamamış.
Yaz aylarında doğru yapılan kampanyalar ve taleplerin çoğalmasıyla daha da çok motosikletli insan göreceğiz demek ki.
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