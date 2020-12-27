Hediye rezaleti!

Uzun zamandır etkinlikler olmayınca markalar da fenomenlere ve şöhretlere tanıtmaları için gönderilen "hediyeürün" leri abarttılar… Çok olanın da kıymeti olmaz ya şu an durum o.

Bir PR şirketi sahibi arkadaşım anlattı.

Ağzım açık dinledim. Zamanında modellik ve ardından oyunculuk yapmış iki çocuk annesi ünlü bir isime hediye yollamışlar.

Sonra Instagram'da bir bakmış o ünlü ismin hesabına; onların yolladığı kutu ve hediye içine başka şeyler de koymuş.

Sadece kurdelesini değiştirerek başka bir arkadaşına hediye etmiş. Hem de yılbaşı hediyesi olarak. O arkadaşı da ona Instagram'dan teşekkür edince kendi sayfasından repost ediyor. Arkadaşım şaşkınlık içinde kalmış.

Ben anlattığında çok güldüm. Ama arkadaşım gerçekten çok sinirlenmiş ve gönderi listesinden çıkarmış o ismi.

BENDEN BİR TEŞEKKÜR

Çok etkileyici bir hikayesi var Büşra Ün'ün… Paralimpik Oyunları'na katılan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçiyor… İzmir'de 1994 yılında doğmuş. Bedensel engelli olduğu henüz altı buçuk aylıkken ailesi tarafından fark edilmiş. Tedavi sonrasında kötü huylu tümörün sinirlerine verdiği hasardan dolayı belden aşağısı felçli olarak hayatını devam ettirmek durumunda kalmış.

Liseyi Buca Anadolu Lisesi'nde bitirip yükseköğrenimini Ege Üniversitesi'nin Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlıyor.

Büşra Ün tenis sporuna ise Şubat 2009'da başlıyor. Bulgaristan'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda birinci oldu.

Uluslararası olarak düzenlenen birçok tenis turnuvasına da katıldı. Ardından kadınlar tekerlekli sandalye tenisi dünya sıralamasında ilk 28'e sonradan girdi ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. Bu başarısı ile paralimpik oyunlara katılma hakkı kazanan ilk Türk kadın milli tenisçi oldu. Bu sene olimpiyatlara hazırlanıyor kendisi… Ve Swissotel kendisine sponsor olmuş. Otelde yaşayıp tenis kortlarında antrenmanlarını yapıyor. Yemesinden, uyku düzenine tüm detaylar Swissotel'in uzman ekiplerinin gözetiminde.

Tüm katkılarından dolayı da Swissotel yetkililerine kendi adıma teşekkür ederim.



EVDE ŞENLİK VAR

Yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve kısıtlama kararı kapsamında, eğlence mekanları kapalı olacak. Restoranlar ise saat 24.00'e kadar sadece evlere paket servis yapabilecek. Yılbaşı kutlaması için toplulukların bir araya geleceği eğlence etkinlikleri yasaklandı. Evlere misafir kabul edilmeyecek.

Yayımlanan genelgeyle de gala yemeği, balo, canlı müzik gibi birçok etkinliğin planlandığı otellere de yasak getirildi.

Hal böyle olunca her sene büyük bir coşku ile kutlanan konserler ve eğlence programları ile sokaklar yerini online platformlar veya televizyondan gerçekleşecek etkinliklere bıraktı.

JoJo ve Jolly Joker iş birliği ile müzik tutkunlarını yılbaşı gecesi söylediği şarkılarıyla olduğu kadar sahne performansı ile müzik severlerin kalbinde yer edinen Berkay'la buluşturuyor… Berkay konserini kullanıcılar; ister tek başlarına isterse JoJo'nun sunduğu 'Odalı Bilet' kategorisinden alacakları ''tek bir bilet'' ile 5 arkadaşını konser veya etkinliğe telefon numaraları üzerinden kendilerine özel sunulan odada arkadaşlarıyla birlikte izleyebilecek ve sınırsız eğlenceyi gerçek bir konser atmosferinde unutulmaz bir gece yaşayacak.

Jojo uygulamasını indirerek biletix'ten bilet alarak izleyebiliyorsunuz.

Tan Taşçı'nın sanatçı dostları Hakan Aysev, Melek Mosso ve Rubato ile beraber hazırladığı Evde Yılbaşı konserinde, hasret kaldığımız eski yılbaşı eğlencesi, bu kez Bayhan Prodüksiyon organizasyonu ile Passo uygulamasını indirerek Passo'dan bilet alarak izleyebiliyorsunuz.

2020'yi acısıyla tatlısıyla geride bırakırken kapımızı çalan 2021'e çok güzel bir girişi Sertab Erener ve müzisyen dostları eşliğinde saat 23:00'da canlı yayınla sosyoapp'da. Bilet almak için SosyoApp uygulamasını indirmeniz gerekmektedir.

Güzel ve keyifli bir yıl olsun…