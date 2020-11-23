Kurallara uyalım

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BİRİ 'DUR' DESİN!

ETRAFIMIZDA salgın nedeni ile kötü günler geçirenler var.

Magazin sayfalarında okuyoruz; bir sürü tanınmış isim evlerde partiliyor.

Onların çok parası var diye bu virüsün onlara uğramayacağını mı düşünüyorlar, ben anlamış değilim.

Bu virüsün bize çok şey öğrettiğini düşünenlerdenim ben.

Herkesin eşit olduğunu öğrenmiş olmamız gerekiyor. Allah korusun bir bulaştı mı zengin ya da fakir dinlemiyor. Canınla sınıyor seni.

Geçen haftalarda sosyetenin genç isimlerinden Aslan Gülman ve arkadaşlarının verdiği parti çok konuşuldu. Sessiz sakin aklı başında bir adam gelir bana kendisi. Hiç öyle taşkınlığını saygısızlığını da duymadım bugüne kadar. Verdiği parti sonrası çok pişman olduğunu söylerken gördüm televizyonda Aslan Gülman'ı.

"Gençliğimize vermenizi diliyorum, kamuoyundan da özür diliyorum" diyordu. Yüzündeki ifade gerçekten mahcubiyeti belirtiyordu.

Ama herkes Aslan Gülman gibi değil, kabahatini bilip özür dileyen.

Ülkemizde binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymak gerekiyor diye herkes bas bas bağırırken pişkin pişkin partiliyenler dışında daha garip biri var ortada.

Merve Boluğur'dan bahsediyorum. Bu uyarılar yapıldığından bu yana hiç maskeli görmedim ben kendisini. Görmedim derken yakından hiç görmedim Allah'tan... Hep televizyonda ya da gazetelerde görüyorum.

Kendisine neden maske takmadığı ile ilgili yöneltilen sorulara, 'doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum' cevabı veriyor.

En popüler alışveriş merkezlerinden birinde maskesiz görüntülenmiş kendisi... daha sonra kafeye girip ve kız arkadaşıyla buluşmuş.

Doğuştan sosyal mesafeli ya kendisi ama bizlerle aynı ortamı soluyor bunu neden biri gidip yüzüne anlatamıyor anlamış değilim.

Bunca görüntüsü var ortada dolaşan kendi ağzı ile söylediği bu söylem var. Neden bir ceza kesilmiyor!

Cezayı yiyince, cebinden yüklü bir para çıkınca doğuştan sosyal mesafe kalmayacak.