Minik Serçe’den büyük jest

Hepimizin kalbinde ayrı yeri var.

Benim sevgimi, saygımı artık biliyorsunuz Sezen Aksu'ya. Ben kendisini tanıyan ve kendisi ile vakit geçiren şanslılardanım.

Yine öyle bir şey yaptı ki Sezen Aksu uzun süre konuşulacak. Genç müzisyenler üretsin diye yıllar önce bir stüdyo kurmuştu. O stüdyo da herkesin üretimine fayda sağlıyordu. Daha birçok da hayali var gerçekleşmesini beklediği.

Şimdi Sezen Aksu'nun bugüne kadar 400'den fazla şarkısı bu pandemi döneminde tüm sanatçılar üretsin müzik susmasın diye genç müzisyenlere ücretsiz açıldı. Yeni şarkıcı adaylarının hayalidir Sezen Aksu şarkısı okumak onu dinleyici ile paylaşmak. Hayaller gerçek oluyor.

Hangi müzisyen, hangi şarkısını okumak isterse yazılı izin almak kaydıyla şarkıları okuyabiliyor ve sadece meslek birliklerine telif ücretini ödüyor.

Müziğe, müzisyenlere üreten birinin kol kanat germesi şu dönemlerde o kadar önemli ki.

O kadar çok şeyden vazgeçip şarkılarını hiçbir ücret talep etmeden paylaşmak… Sezen Aksu'nun da daha başka hayali varsa gerçek olsun.

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Helal olsun

Sosyal medya fenomeni olarak tanındıktan sonra esprilerini sahneye de taşıyan Kaan Sekban, son yılların dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Kaan Sekban, on yıl bankada çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra yurtiçi ve yurt dışında oyunculuk ve müzikal atölyelerine katıldıktan sonra istifa ederek sahne performansları alanına yönelmiş ve bence çok iyi de yapmış.

Sosyal medya hesabını da o kadar iyi kullanıyor ki. Geçenlerde bir paylaşımını gördüm ve bayıldım.

Aynen şöyle yazmış Kaan "Takipçilerim benden sık sık sevdikleri için doğum günü vs kutlama videoları istiyor, bundan sonra bu talepleri SMA'lı yavruların kampanyalarına bağış yapmanız karşılığında gerçekleştireceğim.

Video 500 TL bağış video + story 1.000 TL bağış, video + ana sayfa 2.500 TL bağış." Helal olsun dedim. Hem kimseyi kırmamış oluyor hem de bir sosyal sorumluluk projesi gibi katkı sağlıyor.

Zekanı seveyim dedim içimden ve birçok ünlüye de örnek olmasını diledim.

Belki başka isimlerde kendi destekledikleri sosyal sorumluluk projeleri için yaparlar ve böylelikle de sevenlerini mutlu ederler.