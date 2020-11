Rakibi yok

Son günlerin İstanbullular için en popüler uygulaması yeni jenerasyon bir yiyecek-içecek paket platformu Fuddy.

Ufak bir siparişten mini cateringlere kadar her yiyecek içecek ihtiyacınızı lüks moto kurye veya otomobil servisi ile ulaştırıyor.

En önemli özelliği yalnızca iyi yemekler getiriyor ve sadece seçilmiş restoran ve yiyecek/içecek firmalarıyla çalışıyor.

Türkiye'nin bence ilk sosyeteye hizmet veren evlere paket servisi Fuddy.

Çalıştığı restoran ağı geniş ama en çok eve sipariş istenilenleri Lucca, Cantinery, Azur, Lacivert, Morini ve İnari Omakase.

Fuddy'in yaratıcısı Lucca ve Cantinery yaratıcısı Cem Mirap. Aylar önce kurulan bu app şimdi Coronavirüs salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararları ile inanılmaz bir yoğunluk yaşıyor.

Rakibi şu an olmadığı için de sosyetenin göz bebeği. Yemeklerini beğendikleri alışık oldukları lezzetin restoranların menülerini artık özel kurye ile bir tık ile adreslerine getirtiyorlar.

Sofra hazırlamaya sunum yapmaya gerek de yok evde çünkü Fuddy ekibi her şeyi düşünmüş olup hazır yolluyor size.

Kokteyllerinizin malzemelerine kadar düşünün.

Restoran fiyatlarına göre daha da ucuz verdiğiniz siparişler.

*****

OLMADI DiVA

Kürklere olan düşkünlüğüyle bilinen ve hayvanseverler tarafından bu yüzden tepki gören Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir mağaza yine kürk show yapmış geçenlerde. Sanırım o kürk satan mağaza ile özel bir anlaşması var.

Eskiden mankenler mağazalarda tanıtım için expozisyon yaparlardı.

Aralarda gidip gidip basın da davet edilerek Bülent Ersoy ile yeni sezon kürkler tanıtılıyor.

Muhabir arkadaşlar kendisine, "Hayvanseverler size çok kızacak" diyorlar kendisi de "Ben alıştım artık" sözleriyle yanıt vermiş. Ama eklemiş de "Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na vereceğim. Bir gece düzenlemek istiyorum, ben de gideceğim" diye.

Bülent Ersoy'un yeni aldığı iki adet kar tilkisi kürkünün fiyatı dudak uçuklatan cinsten. Kürkü için 40 bin lira ödemiş ve aynı kürkün siyah renklisinden de almış.

O mağaza yeni sezonu ve yeni ürününü o kadar güzel tanıttı ki.

Bülent Ersoy eskileri ile idare etseydi de hiç böyle gündeme gelmeseydi diye içimden geçirmedim değil… H H H

BAŞARILAR YİĞİT'İM!

Son dönemin en çok takip edilen yeni nesil söz yazarı ve yorumcularından Yiğit Mahzuni. Sözü ve müziğine imzasını attığı şarkıları ve etkileyici yorumuyla YouTube'da kısa bir sürede hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşan Yiğit Mahzuni'nin ilk şarkısı "Sevmem" yayınlanmıştı.

Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif'in torunu Yiğit Mahzuni, ailesinin mirasını genç kitlelerle paylaşmak için çıktığı bu yolculukta emin adımlarla ilerliyor geçen hafta da Bilal Hancı ile beraber Deli Gibi Yüreğime Zorsun şarkısı ile en çok konuşulanlardan oldu.

Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yetenek genlerden geliyor denir ya gerçekten kanıtı işte Yiğit Mahzuni.

*****

MANŞET SESSİZLİK

Farkında mısınız? Pandemi sonrası hiç magazin yok. Herkes kabuğuna çekildi bir sessizlik hakim.

Sahneye çıkan olmadığı için, gece hayatı olmadığı için günlük magazin malzemeleri çıkıyor. Muhabir arkadaşları görüyorum sohbet ediyorum "Var mı bir şey?" diye sadece AVM'lere gelen ünlüleri çekip sohbet ediyorlar.

Eskiden olsa biri bir kuyuya taş atardı arkasından onca insan gelirdi.

Arka arkaya şarkılar çıkıyor sanatçılar onun tanıtımını bile yapamıyorlar.

Allah'tan biran önce eski güzel günlerimize dönmeyi diliyorum.

Eminim herkes eskiden homurdandığı her şeyin kıymetini ve değerini anlamıştır.

Düşünün ben magazinin o en hareketli günlerini bile özledim.