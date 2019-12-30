Mutlu yıllar

BİR yıl daha bitiyor. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk ve bereket dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum… Yaşadığınız tüm acıları, üzüntüleri ve kederleri 2019'a bırakın ve 2020'ye yepyeni bir başlangıç yapın…

GÜÇ BİRLİĞİ

DEFNE Samyeli'nin yeni şarkısı 'Ağla Ağla' dijital platformlardaki yerini aldı. Ben şarkıyı günler öncesinden dinleme fırsatı bulmuştum.

Sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı şarkının düzenlemesi de hiçbir pop şarkıda ismini duymadığımız Murat Acar'a ait. Acar daha çok rap'çilerle çalışıyor. Birçok efsane rap şarkının düzenlemesi ona ait. Hatta Şanişer feat Sezen Aksu'nun 'Kara Geceler' parçası da en son yaptığı işlerden...

Şarkının sözlerini ilk dinlediğimde sevdim ve Defne Samyeli'nin sesine de çok yakıştırdım. Bu şarkı, bence "Defne Samyeli'nin sesi var, yok" tartışmasına noktayı koyacak.

Şarkıyı kliple izlemenizi tavsiye ediyorum. Samyeli, klip için Umut Evirgen ile çalıştı. Evirgen'i Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi ve İstanbul Emirgan'daki o meşhur 'Gizli Kalsın' adlı mekanın sahibi olarak biliyoruz.

Umut Evirgen, inanılmaz bir zeka ve görsel hafızaya sahip.

Başarılı işletmeci, çektiği 'Ben Bir Denizim' adlı uzun metraj filmde karton toplayan bir gencin aşk hikayesini anlatmıştı. Evirgen'in sadece festivallere gönderdiği filmi, Kanada'daki Edmonton Film Festivali'ne seçilmişti. Sinema ve TV yüksek lisansını tamamlayan Evirgen, geçtiğimiz günlerde de aşkı Tuba Büyüküstün'ün YouTube kanalı için seslendirdiği 'Sayenizde' şarkısının klibini yönetti. Defne Samyeli'nin de klip yönetmenliğini üstlenen Evirgen, güzel bir iş çıkarmış. Samyeli de yenilikçi ve cesur davranıp sağlam bir ekiple yola çıkmış. Defne, "Mayıs'ta 'Ağla Ağla'yı ilk dinlediğimde sevinçten ağlamıştım. Çünkü bu, beklediğim şarkıydı. Bazıları yeni yeni duymaya başlasa da şarkı söylemek aslında ilk aşkım. Beklediğime değdiğine inanıyorum. Aşk aceleye gelmez" diye de mesajını verdi. Yolu açık olsun…

VALİZLERİ HAZIRLAYIN

2020 yılının resmi tatil günleri belli oldu. Şimdiden tatil hazırlıklarınızı yapın. 2020'de Cumartesi ve Pazar günleri sayılırsa 15 buçuk gün, Cumartesi ve Pazar günleri çıkarılırsa 10 buçuk gün tatil yapılabilecek. Not almanız için o günleri sizinle paylaşıyorum.

1 Ocak, 2020 yılında Çarşamba gününe denk gelecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor.

1 Mayıs ise Cuma gününe denk gelecek.

19 Mayıs yani Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edilen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Salı günü kutlanacak.

23 Mayıs Cumartesi gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 24, 25, 26 Mayıs günleri ise tam gün tatil olacak. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.

3-5 günlük bir tatil süresi olması bekleniyor.

15 Temmuz, 2020'de Çarşamba gününe denk gelecek.

30 Temmuz Perşembe gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 31 Temmuz ve 1, 2, 3 Ağustos tarihleri ise tam gün tatil olacak. Toplamda 4-5 günlük bir tatilimiz oluyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Pazar günü kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil...