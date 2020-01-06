Akkaya ile ‘Rüya Beden’

Son dönemde spora ağırlık veren Deniz Akkaya, Youtube'da başladığı 'Rüya Beden' programıyla hayranlarını spor yapmaya teşvik ediyor… Sağlıklı hayat için sporu bir yaşam biçimi haline getiren Deniz Akkaya, Bob Gym ile birlikte kendisine başvuran hayranlarını antrenör Barış Okan Belovacık eşliğinde spor yaptırarak aynada görmek istedikleri kişiye doğru bir yolculuk hikayesi yaratıyor. Başvuruların yoğunluğu ile arka arkaya çekimleri devam eden programın ilk talihlerinin değişim hikayesinin ilk adımlarında sonuçlarını hızlı şekilde alınınca birçok spor markası ve ürün Deniz Akkaya ile iş birliği yapmak üzere anlaşmalar yapmaya başlamış durumda.

Önümüzdeki ay bir spor markası için kamer karşısına geçmek üzere sözleşme aşamasına gelen Deniz Akkaya, ünlü isimlere de hizmet verecek.

İrem Derici, Deniz Seki başta olmak üzere bildiğim birçok ünlü isim de Deniz Akkaya ve Barış Okan Belovacık eşliğinde spor yapmak için gün bekliyorlar… Dijital mecrada daha özgür ve rahat olan Deniz Akkaya 'Rüya Beden' ile kendi mecrasında daha çok başarılı işler yaparak insanların hayatlarına dokunuyor olacak.

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GARİP AŞK

10 Ocak'ta sinema filmi 'Biz Böyleyiz' vizyona girecek olan ve bağlı bulunduğu ajansı filmi gösterime girinceye kadar özel hayatıyla gündeme gelmesini istemediği söylenen Berrak Tüzünataç geçtiğimiz eylül ayında Burcu Esmersoy'dan boşanan Berk Suyabatmaz ilişkisini açıkladığı ilk fotoğrafını sosyal medya da paylaştı.

2020'yi Yunanistan'da karşılayan yaklaşık 2.5 aydır beraber olan sevgililer, Atina'da baş başa 1 hafta geçirmiş.

İkili keyifli tatilin ardından İstanbul'a döndüklerinde havaalanında el eleyken gazetecileri görünce ellerini bırakmışlar ve özel hayatları ile ilgili hiçbir soruya cevap vermemişler.

Bana o kadar garip geliyor ki bu durum. Önce köşe kapmaca oynuyorsun sonra sen kendin fotoğraf koyuyorsun sonrasında da özel hayatın ile konuşmak istemiyorsun.

İnsanlar doğal olarak merak ediyor… İyi bir arkadaşının eski eşi ile beraber olunca ve onlar boşandıktan çok kısa bir süre sonra ilişki olunca bu beraberlik merak ediliyor. Yapılan haberlerin altına yorumlara bakınca çoğunlukla bu meraklı soru var.

Bir de Burcu Esmersoy'u anlamıyorum… Gerçek düşüncesi de olabilir ama gazetecilerin sürpriz ilişkiyle ilgili sorulara "Berrak'ı çok iyi tanıyorum. Sevdiğim bir arkadaşım.

Ama beraber olmaları onlarla ilgili bir durum. İki bekar insan istediğini yapabilir. İlişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez" cevabı yerine "Bana sormayın" deseydi keşke. Alt metni güzel ama dediğim gibi o cevap verdikçe ismi onlarla anlıyor oluyor.

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BİR DİZİ REKLAM

Popüler film ve dizi izleme platformu olan Netflix, klasik televizyonlara fark yaratıyor. Netlifx Orijinal içerik olarak ikinci Türk dizisi Atiye sonunda yayınlandı. Hakan Muhafız'dan sonra gelen ikinci Netflix Orijinal içeriği olan Atiye'ye ilgi daha büyük oldu. Televizyon anlayışını tamamen değiştirip internet ortamına taşıyan Netflix her gün yeni bir ilgi odağı bularak bünyesine yeni üyeler katmayı başarıyor. Klasikleşmiş olan televizyon kültüründen uzak olması nedeni ile genç kitleyi de kendine bağlamış durumda. Netflix'e Türkiye üzerinden üye olanların sayısı 1.6 Milyonu geçmiş durumda. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrol aldığı 8 bölümden oluşan 6 saatlik ilginç bir hikâyesi olan Atiye sadece Türkiye'de değil dünya çapında ses getiren bir dizi oldu Ve Atiye öyle bir şeye de hizmet ediyor ki. Göbeklitepe'yi anlatan ve merak uyandıran bir dizi. Yurt dışından izleyen kişilerin ülkemizi ziyaret ederek Göbeklitepe'de zaman geçirmeleri sağlayacak. Milli hazinemiz Göbeklitepe'ye yerel ve global ilginin artmasına destek… Yorumları okuyunca, ilginin sadece diziye olmadığını dizinin bir amaca hizmet ettiğini görmek beni sevindiriyor.