Yılbaşı hesabı
2020'yi karşılarken yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir aktivite yapmak isteyen kişiler; ünlü sanatçıların yılbaşı konserlerine gidip eğlenmek istiyor.
Bu seneki yılbaşı programlarında da geçen sene olduğu gibi Kıbrıs başı çekiyor.
Hadise, Seda Sayan, Tarkan, Fatih Ürek ve Zara gibi birçok isim Kıbrıs'ta sahne alacak.
Geçen sene İstanbul ve Ankara gibi popüler şehirlerin yoğun ilgi gördüğü yılbaşı gecelerinde eğlence mekanları dolup taşmıştı.
Hatta her yıl İstanbul'da büyük organizasyonlar ve büyük isimler olurdu.
Bu sene öyle bir isim ve organizasyon asla yok İstanbul'da.
Ayşegül Aldinç, özel repertuvarı ile Fairmont Quasar'da sahne alarak, İstanbullular'la yeni yıla girecek.
Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de Mehmet Erdem, Yorgo ve İlhan Güryalçın ayrı salonlarda sahne alacaklar. Jolly Joker İstmarina 2020 yılbaşı programı Mazhar Alanson'un efsaneleşmiş şarkıları ile birleşiyor.
Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel 3 gün büyük isimi aynı sahnede birleştiriyor. 28 Aralık gecesi Bülent Ersoy, 30 Aralık gecesi Meltem Erensoylu, 31 Aralık gecesi Hadise sahne alacak bu kadro için toplam 4 bin 778 TL ödemek gerekiyor.
Antalya Granada Luxury Hotel'de Volkan Konak, Murat Boz, Sibel Can, Linet ve Rubato olacak. Bu muhteşem 4'lü kadroyu dinlemek 5 bin 500 TL...
Tarkan, Kıbrıs Elexus Hotel Resort &
Spa'da sahne alacak. Dudak uçuklatan paralara anlaşmalar imzalayan Tarkan bu sene de rekor bir ücrete sahneye çıkacak.
Tarkan'ın bu yılbaşında muhteşem şovları ve dansları için 2 milyon TL alacağı söylenmekte.
Siz Tarkan'ı izlemek isterseniz de kişi başı 2 bin TL ödemek zorundasınız.
***
FOTO-AYIP
Galatasaray'da bir dönem top koşturan Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau ve Çaykur Rizespor'da forma giyen Mykola Moroziuk'un eşi Irina Morozoik...
Her iki futbolcunun eşi de model. Her iki modelin de mesleki anlamda eşleri kadar isimleri ve sosyal medyada hatırı sayılır takipçileri var.
Türkiye'de tabii onların şöhreti; eşlerinin yanında hiçbir şey ama bazen sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme bomba etkisi yaratıyorlar.
Onlar işlerinin verdiği profesyonellik ve rahatlıkla bir fotoğraf koyuyorlar ama bazı zihniyetler o fotoğraf üzerinden ne yorumlar ne yorumlar yapıyor. Onların umurlarında olduğunu sanmıyorum.
Onlar, işlerine büyük saygı duyuyorlar hatta onların da yaptığı işe dünyanın her yerinde saygı duyuluyor. Sadece bizler o fotoğrafları paylaşımlarını müstehcen (cinsellikle ilgili olarak, edebe aykırı, açık saçık) görüyoruz.
Didem Soydan'ın da başına hep geliyor bu mesela. Bir çekimden bir kare koyuyor sosyal medyasına ve ben alttaki yorumlara inanamıyorum.
Dünyaca ünlü markalar bir Türk kızını billboardlarına taşıyor; biz yerden yere vuruyoruz onu.
Medeniyet başka bir şey... Zihnimizi değiştirdiğimizde, kadını bir obje olarak görmediğimizde çok yol almış olacağız.
***
BABASININ OĞLU
2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 9 ay önce dünyaya gelen oğulları Karan'ın fotoğraflarını ilk kez paylaştılar.
Çifte, Karan'ın bir kare fotoğrafı karşılığında astronomik rakamlar teklif edilmişti. En son Dubai'deki bir dergi 1 milyon dolar önermişti. Ancak ikisi de "Hayır" demişti. Fahriye Evcen önceki günlerde sürpriz yaparak Karan'ın fotoğraflarını ilk kez Instagram'da paylaştı.
Baba Burak Özçivit'in çektiği kareler çok kısa süre içinde neredeyse 3 milyon beğeni alarak rekor kırdı. Ben babasına çok benzettim. Sanırım benim gibi herkes de babaya benzetti Karan'ı.
Maşallah çok şeker bir çocuk. Allah nazarlardan korusun…
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yaman çelişki 02 Aralık 2019, Pazartesi BIR televizyon programına konuk olmak için İspanya'nın Madrid şehrine giden Can Yaman, havaalanında izdihama neden...
- Kutsal yolculuk 25 Kasım 2019, Pazartesi Her insanın iyisiyle kötüsüyle bir hikayesi vardır. Biz, sadece onun bize yansıyan kısmını biliriz. Ama içinde...
- Sözünden 2 milyon TL bile döndüremedi 18 Kasım 2019, Pazartesi Geçen hafta Seda Sayan ile beraber Sezen Aksu'yu stüdyosunda ziyaret ettik. Yaz başı Maimi'deyken; bir gece yarısı...
- Biraz Sezen biraz ben 11 Kasım 2019, Pazartesi Deniz Seki, son günlerde Ahmet Kaya'nın efsane şarkısına çektiği kliple "Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?"...
- İflas değil kar ettiler 04 Kasım 2019, Pazartesi BAŞAK Dizer Tatlıtuğ'un ortağı Deniz Marşan'la 2016'da açtığı 'Room and Rumors' adlı mekanıyla ilgili çıkan dedikoduları...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.