Yüksekten uçtu
Bunu birçok örnekle deneyimlemişizdir.
En son deneyimimiz de İstanbul Havalimanı'ndaki özel bir havayoluna ait peronda uçağın rötar yapması yüzünden çıkan tartışmada Funda Esenç adlı yolcunun havayolu şirketinin check-in işlemini yapan yer görevlisi Tuğçe Selvi'ye hakaretlerde bulunmasıydı.
Yolcular tarafından çekilen görüntülerde Funda Esenç, rötar nedeniyle suçladığı Tuğçe Selvi ile diyalogları sonrası bir anda nefret linçiyle karşı karşıya kaldı.
Herkes, bir kadının bir kadına yaptığı en büyük şiddetin örneğine tepki verdi.
Bu tepki, kendini üstten görme ve karşısındakini ezme halineydi.
Funda Esenç, rötar konusunda belki çok haklıydı… Ama tepkisi checkin işlemini yapan yer görevlisine o sözlerle olmamalıydı.
Şikayet mercileri var. Ancak artık Esenç, o şirketin kara listesinde; ayrıca kendisine mahkeme yolu da gözüktü.
Fakat unutmayalım ki ona mahkemeden daha büyük, hatta en büyük cezayı kamuoyu kesti.
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HAKKINIZI İYİ BİLİN
Havaalanına gittiniz; ama uçağımız bir türlü kalkmıyor. Önce "Bir saat gecikmeli kalkacağız" deniliyor.
Sonra bu süre ikiye, üçe çıkıyor ve uzadıkça uzuyor.
Zaten telaşınız da var. Bir de bu belirsizlik eklenince, sinirleriniz iyice geriliyor. Bir de uçuş iptal edilirse, o zaman ipler tamamen kopuyor.
Peki, bu durumda ne yapabilir? Ne gibi haklarınız var?
On iki yıl önce yürürlüğe giren Avrupa Birliği Yönetmeliği 261/2004, Avrupa genelinde uçak yolcularının haklarını düzenliyor.
Bu düzenleme AB havayolları dışında AB ülkelerine sefer yapan tüm havayolu şirketleri için de geçerli.
Yolcu haklarını takip eden şirketler var. Yani sizin avukata gitmenize gerek yok.
Uçuş bilgilerinizi, yolcu haklarını takip eden bu şirketin internet sayfasına giriyorsunuz.
Şirket ne kadar tazminat hakkınız bulunduğunu size bildiriyor.
Haklarınızı takip etmesini istiyorsanız vekalet imzalıyorsunuz.
Şirket bunun karşılığında mahkemeye gitmeden alınan tazminattan yüzde 15, mahkeme yoluyla kazanılan tazminattan yüzde 25 komisyon alıyor. Geri kalan miktarı yolcuya havale ediyor.
Uçağınız rötar mı yaptı? Bağlantılı uçağı mı kaçırdınız? Uçağınız iptal mi oldu?
Yoksa fazla satıştan dolayı uçuşunuz bir sonraki uçağa mı ertelendi?
Bütün bunlara grev, kötü hava koşulları gibi olağanüstü bir durum neden olmadıysa, yolcuların 600 euro'ya kadar tazminat hakkı bulunuyor.
Tazminat, gecikmelerde 3 saatten itibaren başlıyor ve uçuş mesafesine göre değişiyor. Bin 500 kilometreye kadar olan uçuşlarda, 3 saatlik rötar tazminatı yolcu başına 250 euro. Bin 500 ile 3 bin 500 kilometreye kadar 400 euro ve 3 bin 500 kilometreden daha uzak mesafeler için 600 euro...
Avrupa'da her ay 12 milyon yolcunun tazminat hakkı doğuyor. Ancak yüzde 4'ü bu haktan yararlanıyor.
Gecikmelerde olduğu gibi, iptal veya fazla satıştan dolayı mağdur olan yolcuların da 600 euro'ya kadar tazminat hakkı bulunuyor.
Olağanüstü durumlarda havayolu şirketleri tazminattan muaf. Özellikle fazla bilet satışından mağdur olan yolcuların dikkat etmesi gerekiyor.
Avrupa'da yolcu haklarını savunan refund.me şirketi ise bu işin piri.
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