Türkiye’nin gururu
Bilim adamları; inşa öncesi ve devamında bölgedeki kuş hareketlerini incelemişler. Kuş yönetim programıyla ilgili olarak yoğun bir veri toplama programı da halen devam etmekteymiş...
Bunun için tam zamanlı çalışan 5 kuş bilimcinin çalışmalarını kuş radar sistemi destekliyor.
Dünyada işletilmekte olan hiçbir havalimanında böylesine yoğun ve kuş radar sistemiyle desteklenen bir çalışma yapılmamış. Bu arada İstanbul'un tamamı kuş göç yolu üzerinde yer alıyormuş.
İstanbul Havalimanı, mevcut alan dışında başka bir yere yapılmış olsaydı da bu sorun yine yaşanacaktı.
Şu anda hizmet veren İstanbul'daki her iki havalimanının da aynı konumda yer alması içimi rahatlattı. Terminali hem iç hatlar hem de dış hatlar uçuşuyla deneyimledim.
Nişantaşı'ndan taksiyle gitmek isterken karşıma İstanbul Havaalanı taksi durağından bir araç denk geldi. Şeref Aytuğ ile sohbet ede ede alana gittim. Aytuğ'a müşteri memnuniyetiyle ilgili her soruyu sordum. Şeref Aytuğ'un sohbeti de çok şekerdi. Keşke herkes benim kadar şanslı olup böyle sürücüye denk gelse. Hafta içi trafik saatinde Nişantaşı-İstanbul Havaalanı 55 dakika, Pazar günü ise 35 dakika sürdü. İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların hizmetlerden memnun olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla ERA Research & Consultacy şirketi işbirliği ile bir araştırma da yapılmış.
Araştırmanın sonuçlarına göre İstanbul Havalimanı'nı deneyimleyen yolcular aldıkları hizmetlerden memnun gözüküyor.
Hem iç hem de dış hatları kullanan yolcular İstanbul Havalimanı'na tam not vermiş.
Araştırmaya göre İstanbul Havalimanı'nı iç hat uçuşlarında ilk defa kullanan yolcuların oranı yüzde 86 olurken, dış hat uçuşlarında ilk kez kullanan yolcuların oranı yüzde ise 85 seviyelerinde seyrediyor. Fikrimi sorarsanız ben çok beğendim. Evet, fısıltı gazetesinin yaydığı duyumlardan gözüm korkmuştu; ama deneyimleyince sadece dedikodu rüzgarı olduğunu anladım. Evet, zamana ihtiyaç var. Çok büyük bir alan ve herkes her yerini yavaş yavaş biliyor.
Zamanla herkes nerede ne var, ezbere bilecek. O zaman da her şey daha kolay olacak. İnanıyorum ki eleştirmeyi bırakıp alkışlamayı da öğreneceğiz…
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İÇİ DIŞI BİR
'CELEBRİTY Güven Endeksi'nin yaptığı araştırmanın sonucuna göre Türk halkının en çok güvendiği isim sıralamasında Seda Sayan ismi hiç değişmiyor. Nedeni ise ünlü sanatçının gerçekçi olması ve kendi gibi olup halkın karşısında oynamaması. Doğallığını da seviyor halk. Seda Sayan geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Gıdısından rahatsız olan Sayan, yeni teknoloji ile kesip biçmeden yeni bir sistemle o bölgedeki sorundan kurtulmuş.
Sayan, operasyonun başlangıcından uygulanış kısmına kadar her anını çekip hem Instagram sayfasında hem de kendi Youtube kanalında anlatmış. İşte Seda Sayan, alışık olduğumuz ünlü türüne girmiyor. O da diğer starlar gibi bunu saklayabilirdi. Ancak içi dışı bir olan sanatçı, bu hareketiyle birçok kadına cesaret oldu. Hayranları da bu sayede onu kalplerinde başka bir yere koydu.
Bu arada Seda Sayan, Mayıs ayı sonuna doğru yepyeni bir şarkı ile sevenleriyle buluşacak. Ünlü sanatçı, stüdyo çalışmalarını tamamladı ve tatil için ABD'ye gitti. Şu sıralar Miami'deki evinde keyif süren sanatçı, Ramazan ayı boyunca orada kalacak ve ardından konserleri için Türkiye'ye dönecek.
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