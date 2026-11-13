15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durduran şahıs silah ve bayrakla slogan attı: İşte Takvim özel görüntüler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saat 10.20 sıralarında otomobilini sol şeritte durdurarak aracın üzerine çıkan kimliği belirsiz bir kişi, elinde Türk bayrağı, yeşil-beyaz renkli bir bayrak ve tabancaya benzer bir cisimle slogan atmaya başladı. İsrail'i protesto amacıyla eylem yaptığı değerlendirilen şahsın ihbar edilmesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında köprünün sol ve orta şeridi trafiğe kapatılırken, ekiplerin müdahale çalışmaları sürüyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel