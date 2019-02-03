Favorim aşık
Kariyerinin 15'inci albümünde Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Sinan Akçıl, Niran Ünsal, Şebnem Sungur, Günay Çoban, Ertuğ Ergin, İlker Tekyaygil, Ahmet Enes, Turaç Berkay, Ayşen ve Kemal Şimşekyay gibi birbirinden değerli isimlerin imzasını taşıyan şarkılara yer vermiş.
Albümdeki şarkıların aranjelerini ise başarılı müzik adamları Taşkın Sabah, Erhan Albayrak ve Çağlar Kocatepe yapmış.
Bu iş; bir ekip işidir. Ekip işine inanan herkes, her zaman kazanır. Stüdyoda sabahlamak, şarkısını okuduğu yazar ve besteciye, şarkılara can katan aranjörlere değer vermek çok önemli.
Albümü 'Aşık'ı çıktığı gün emeği geçen herkese özel hazırlanmış çikolata ve çiçeklerle bir notla yollamış Ebru Gündeş. Sosyal medyada şarkıların sahiplerine verdiği değeri de paylaştığı yorumlarda gördüm.
Yolu açık olsun… Favori şarkım albüme ismini veren "Aşık" bu arada.
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ANNE YÜREĞİ
2 Şubat; Defne Joy Foster'ın ölüm yıl dönümü. Her yıl olduğu gibi biz onu mezarı başında ziyaret ettik. 8 yıl geçmiş bizden ayrılalı Defne'nin… 36 yıla sığdırdı heyecanını, neşesini, sevincini. Sonra bir gün, hiç kimsenin beklemediği anda, aniden aramızdan ayrıldı.
Evladını kaybetmiş anne Hatice Foster'ın bu sözleri içimi parçalıyor:
"Çok yaralandım. Evladıma doyamadım.
O acı mümkün değil kapanmıyor.
Annesi olarak ondan çok şey öğrendim.
Mekanı cennet olsun. Canım kızım.
Çok seviyorum onu. Hayat üstüme üstüme geliyor. Antidepresan da alsam tutamıyorum kendimi..." Onların anne-kız ilişkisi gibi değil; iki yakın arkadaş gibiydi ilişkileri. Her an yan yana olan hayata dair ne varsa beraber paylaşan ve hayattaki tek tutanağı gidince haklı olarak bu cümleleri kuruyor.
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BRAVO YILMAZ
Mars Entertainment Group'un "mısır yanında sinema bileti" kampanyası yüzünden Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi "Organize İşler-Sazan Sarmalı"nın vizyonunu ertelenmişti.
Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral'ın da yer aldığı merakla beklenen film sonunda vizyona girdi.
İlki 2005'in sonunda yayınlanan Organize İşler'in yeni filminin ilk fragmanını izlediğimde klasik bir Yılmaz Erdoğan komedisi olduğunu anlamıştım.
Toplumda karşılığı olan olaylara alaycı bir yaklaşım getirmiş. Film vizyona girer girmez gelen ilk tepkileri merak ettim.
Çok olumlu yazılanlar.
Yine Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuğunun hakkını vermiş. Daha çok üretmeli Yılmaz Erdoğan diye düşünüyorum.
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GERİ SAYIM
Geçen hafta Nişantaşı'nda yolda yürürken Murat Tokat ve Mahsun Kırmızgül ile karşılaştım. Yılların değiştirmediği iki candan adam.
Ünlüler dünyasına da dostlukları ve iş birliktelikleriyle dostluklarıyla örnek olacak iki adam.... Paranın dostluğun önüne geçemeyeceği kayıtsız şartsız birine teslim olmak.
Tabii görür görmez "Mucize 2 Aşk filmi ne zaman vizyona giriyor? diye sordum. "Bekliyoruz" dediler… "Güneşi Gördüm", "New York'ta Beş Minare", "Mucize" ve "Vezir Parmağı" filmlerini beyaz perdeye taşıyan Mahsun Kırmızıgül'ün 6. filmi "Mucize 2 Aşk"... Filmin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlanmış.
Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirilmiş. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanılmış.
Duyumlarıma göre 2014 yapımı "Mucize"nin devam halkası olan film, Mart ayının ilk haftası girecekmiş vizyona...
Merakla bekliyorum.
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