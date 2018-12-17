Mega taktik
Kısa sürede çok konuşulan Tarkan'ın videosunu ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise ti'ye aldı. Instagram hesabında paylaştığı videoda Tarkan'ın taklidini yapan Gökbakar herkesi kırdı geçirdi. Şahan Gökbakar'ın paylaşımı ilk 30 dakikada 120 bin kişi tarafından izlendi.
Tarkan da sosyal medyayı kullanma şeklini çözdü. İlk böyle bir paylaşımı baba olacağını müjdelerken yapmıştı ve o video aylarca konuşulmuştu.
Şimdi yaptığı reklam anlaşmasının ön duyurusunu da aynı şekilde yaptı. Bence bu durumdan reklam veren de reklamı yapan da pek memnun...
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ÖRNEK ATIŞMA
Şarkıcı Yalın, Altın Kelebek'te ödül alan Kenan Doğulu'yu işaret edip "Ya Yalın gördün mü?" diye kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz'a kırgın olmadığını belirtmiş. Ve "Bizi gülümseten, güldüren insanlara her zaman toleranslı olup, onlara sahip çıkmamız gerek.
Çünkü hayatımız boyunca çok az gülüyoruz. Onu zaten çok seviyorum" demiş.
Beklenen şuydu: Yalın, çıksın Cem Yılmaz'a bir şeyler söylesin. Atışmalar olsun, uzasın gitsin. Ama Yalın, bekleneni vermedi. Üslubu kibar, espriyi kaldıran, cümlelerini özenle seçen ve sadece işiyle gündemde olan insanları çok seviyorum.
Cem Yılmaz, insanları zekası ve espri yeteneğiyle gülümsetti. Yalın da kibarlığıyla kalpleri kazandı. Magazin dünyasının ünlülerine örnek olsunlar
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YARALAR SARILIYOR
Yaşanan sel felaketinden sonra Bodrum'a ilk defa bu hafta sonu gidebildim. Herkesin yüzünde bir mutsuzluk. En çok mutsuz olan da esnaf.
"Bu felaketten etkilenmedim" diyeni görmedim. Şehrin her yerinde alt yapı çalışmaları başlamış. Önceliği çarşı içine yani barlar sokağına vermişler. Tüm sokaklar kazı içinde… Umarım bu sorun hemen çözülür ve bir daha böyle bir felaket yaşanmaz…
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BODRUM'UN GÖZDESİ
Hayatımın büyük kısmı Bodrum'da geçti. Ailemle yaz-kış Bodrum'da yaşamışlığım var. "Bodrum'u karış karış bilirim" diye iddia bile ederim.
Ama geçenlerde 'Mahmut Kaptan'ın Yeri' diye yeni bir yer keşfettim. Ve artık orası en favori mekanım.
Mahmut Kaptan'ın Yeri Bodrum'da çarşı içerisinde bir mekan.
Bu mekana bir giden bir daha gidiyor.
Nam-ı diğer Mahmut Altunkaya'nın mekanında içeri giren her insanı bir sis bulutu gibi saran inanılmaz bir sevimlilik ve samimiyet var.
Mekanın duvarları Bodrum'da iz bırakan kaptanlar ve müzisyenlerin resimleri ile kaplı. Mahmut Kaptan her biri adeta bir tarihi belge olan fotoğraflar için "Onları; büyüklerimizi hatırlamak, hatıralarımızı canlı tutmak amacıyla duvara astık" diyor.
Burası alışılmışın dışında bir mekan.
Mahmut Kaptan'ın Yeri'nde ana yemek filan yok. Küçük tabaklar içinde sunulan birbirinden lezzetli yaklaşık 10-12 çeşit soğuk meze bulunuyor. Sıcak meze olarak da inanılmaz lezzette Arnavut ciğeri, ızgarada yapılan kıymalı sigara böreği, hamsi tava, köfte ve kalamar tava yiyebilirsiniz. Masaya oturduğunuzda derhal peynir ve yeşil zeytin ve bunların yanına da küçük bir tabakta zeytinyağı sipariş edin. Izgarada kızartılmış ekmeğinizi zeytinyağına banıp yiyin.
Ve beni bu mekana aşık eden en önemli şey. Cümbüşü ile şarkılar söyleyen nam-ı diğer Cümbüş Baba Udi Alper ağabey.
Söylediği şarkılar ve güler yüzüyle gecenizi mest ediyor.
Bodrum'a yolunuz düşerse mutlaka gidin.
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