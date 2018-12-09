Bu kez Sezen söyleyecek
Sezen Aksu'nun 26 Haziran 2018'de resmi YouTube kanalında arka arkaya yayınlanmaya başlanan 'Demo' albümü, CD olarak müzik marketlerde ve tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı. Bu albüm Minik Serçe'nin daha önce başka müzisyenlere verdiği şarkıların Sezen Aksu yorumuyla demo kayıtlarından oluşuyor.
Başka isimlerden dinlediğim şarkıları, Sezen Aksu'dan dinleyince daha çok sevdiğimi anladım. Buna en güzel örnek de albümdeki favorim olan 'Her Şey Fani' şarkısı. Bu şarkıyı Tarkan okumuştu. Bu parça, Tarkan albümünde de favorimdi. Şarkıyı Sezen Aksu'dan dinlediğimde tüm duygum değişti. Daha önce Sibel Can'dan dinleyip sevdiğim 'Begonvil' için de duygum aynı… Minik Serçe albümünü şöyle anlatıyor:
"Demo, bir şarkının ilk çalınmış ve söylenmiş, olgunlaşmamış ham halidir.
Bir tür taslak hali diyebiliriz. Bazen de başka bir şarkıcıya ve düzenleme yapacak müzisyene, rehberlik yapması için hazırlanır. Bazı demoları; daha iyi ya da daha kötü olduğundan değil, içinde ne endişe ne düşünce barındırdığı için asıllarından daha çok severim. Şarkının beğenecekler mi, beğenmeyecekler mi kaygılarının başlamadığı, bizim müzik terminolojisinde 'perfomans anksiyetesi' dediğimiz duygunun henüz yakamıza yapışmadığı zamanları...
Çünkü çalan için de söyleyen için de gerçek kayıt aşamasında kusursuz olma çabası, gerginlik sebebidir.
Müziği seven herkesin, şarkıların saf halini tatmaya hakkı var diye düşünüyorum... Demo albümüyle o anların ruhunu paylaşmak istedim.
Diğer yorumcu arkadaşlarımın söylediği şarkılarımı, yeni düzenlemelerle yeniden seslendiriyorum. Söyleyenler zaten çok güzel söylemiş. Bu, biraz benden de hatıra kalsın diye söylemek istediğim şarkılardan oluşan bir konsept.
DEMO onlardan ayrılıyor.
Konsepti falan yok. Süsleme yok.
Olduğu gibi, geldiği gibi..." Sahibinin sesinden dinleyeceğiniz bu şarkılar sahibinin duygusuyla kalbinizde başka bir his yaratacak.
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DENİZ'İN UZUN HİKAYESİ
BU albümü uzun zamandır dinledim.
Tüm yolculuğuna şahit olanların başında geliyorum. Benim için çok kıymetli.
Deniz Seki'nin 'Uzun Hikayesi' albümündeki her şarkıyı ezbere biliyorum. Bu, Seki'nin kariyerindeki 9. albümü. Albümün merkez noktasında ise romantizm, hüzün ve dokunaklı aşk öyküleri var.
Kendi yazıp bestelediği şarkılar dışında Ahmet Kaya, Ayla Çelik, Serkan Seki, Sezen Aksu, Şebnem Sungur, Şehrazat ve Yusuf Hayaoğlu imzalı parçalara da yer veren Deniz Seki'nin 'Uzun Hikaye'sinin müzik direktörlüğünü ise İskender Paydaş üstlendi. İki şarkının düzenlemesinde de Alişan Göksu imzası var.
Albümde her şarkı benim için özel.
Ama 'İyi ki Varsın Aşkım' ve Deniz Seki'nin kendisi gibi şarkıcı kardeşi Serkan Seki ile düet yaptığı 'Helal Ettim Hakkımı' şarkısını biraz daha çok seviyorum. Bu şarkının sözü ve müziği Serkan Seki'ye ait.
Albüm çıktığı andan itibaren yorumlara bakıyorum da herkes benimle aynı fikirde. Bir de yıllar önce Ahmet Kaya'dan dinlediğimiz 'Nereden Bileceksiniz' Deniz Seki yorumuyla da çok beğenildi.
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YÜREĞİNE SAĞLIK
GÜLŞEN DE 'Bir İhtimal Biliyorum' adlı tek şarkılık bir single yaptı.
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'nun müzikal işbirliği yine şahane bir şarkının doğurdu. Albümün habercisi bu şarkıyı da çok sevdim.
Hayatımızda hep müzik olsun, ruhumuza iyi gelsin… Onlara daha çok ilhan gelsin, söyleyemediklerimizi onlar şarkılarıyla söylesinler. Şansları, satışları ve alkışları da bol olsun.
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