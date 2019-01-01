Mutlu yıllar
Ölüm var!
Hangi kapıyı, ne zaman çalacağını asla bilemeyeceğimiz, ama her kapıyı bir gün muhakkak çalacağından emin olduğumuz ölüm... Misafir değil, ev sahibi...
Ve hayattaki hiçbir şey ondan daha büyük değil. Gurur, kazanmak, kaybetmek, had bildirmek, havalı laflar etmek, gizemli suskunluklara bürünmek... Hiçbiri ama hiçbiri...
Kalbimdeki kavimler sessizce yer değiştirdi ve bütün savaşlardan gönüllü çekildim.
Tek bir şeyden emindim:
Kimseyle küs kalmaya gücüm yok benim. Çünkü benden güçlü ölüm var...
Bu yüzden kimse birileriyle küs kalsın istemem!
Sizin de küs olduğunuz birileri varsa hemen barışın. Her şey 2018'de kalsın.
2019'da kalbinizden ne geçiyorsa Allah hepinize kat kat fazlasını versin.
ALKIŞLAR LERZAN'A
Yaptığı televizyon programları ve olay yaratan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Lerzan Mutlu, yeni albümüyle müziğe bomba gibi döndü. Mutlu; albümünde İbrahim Tatlıses, Nalan, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe gibi büyük isimlerin aşk acısını anlatan şarkılarını yeniden yorumladı.
"Aşk Acısı" adını taşıyan albümdeki favori şarkım ise sözleri Seda Akay'a, müziği Niran Ünsal'a ait olan 90'ların efsane parçası "Farzet."
Bu albümü dinleyince biraz şaşıracaksınız. Çünkü ilk defa yorumcu Lerzan Mutlu ile karşılaşıyorsunuz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi bölümü mezunu olan Lerzan Mutlu, şarkıcılığını konuşturmuş.
Sosyal medya yorumlarına baktığımda hemen hemen herkes benimle aynı fikirde ve albümde yer alan şarkılara tam puan veriyor.
ZAMANLAMASI MANİDAR
Geçen hafta her yerde okudum.
Yıllar önce Seda Sayan'ın programlarında yer alan Cengiz Çimen, nam-ı diğer 'Mülayim', kendisini Cuma namazına gittiği için sanatçının işten çıkardığını iddia etmiş.
Bu olay, 14 yıl önce yaşanmış.
Durmuş durmuş, tam 14 yıl sonra konuşmak aklına gelmiş.
Garip değil mi? İşin aslını, o dönem o program ekibinde çalışanlar da anlattı.
Ama Cengiz Çimen'e en ağır yorum ünlü menajer Stelyo Pipis'ten geldi. Stelyo sosyal medya hesabından Cengiz Çimen'in fotoğrafını paylaşarak altına şunları yazdı: "Yıllarca komedyen olmaya çalıştın, başaramadın.
Bak şimdi şansın gerçekten döndü. Gerçekten bu aralar yaptığın nankörlükten dolayı komik duruma düştün. Aslında hiç şaşmadım. Sana yakışan buydu. Konuyu saptırıp dine getirmen çok yazık bir durum; günahı boynuna...
Eşinin solistinle ne gibi bir alışverişi olmuş ki full makyaj, full botox ekrana çıkıp mağduru oynuyor, süt hakkı istiyor.
Gitsin sütannesini bulsun, ondan istesin. Yirmi yıl sonra mı aklına geldi bu tarz Bizans oyunlarını sergilemek?
Yediğin ekmeğin, gördüğün iyiliklerin maalesef çok şahidi var.
En önemlisi de senin nankör ve dengesiz olduğunu bilen çok insan var. Bu arada bu yazıyı paylaşma nedenim o döneme şahitlik etmem." Sanırım Stelyo Pipis, konuyla ilgili her şeyi çok güzel özetlemiş.
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