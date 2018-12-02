Yıllar sonra bir ilk

GEÇEN hafta 'Ayaklı Gazete' internet magazin portalının düzenlediği ödül törenine katıldım.

O gece bana her şeyin para olmadığını; sevginin, saygının ve ahde vefanın tüm kapıları açacağını gösterdi. Başarılı iki genç adam olan Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz; magazin, cemiyet ve iş dünyasındaki ünlüleri bir araya getirip şahane bir organizasyona imza attı.

Gecede birçok detay vardı.

Ama bana göre en büyük detay Emrah'ın yıllar sonra sahneye çıkmasıydı. Onu çok özlemişiz.

"Magazin sevmez, magazinin istediğini yapmaz" dediğimiz Emrah, o gece sahnedeydi. O iki genç adam, Emrah'a insanların milyarlar döküp de yaptıramadığını o gece yaptırdı.

Emrah'ı sahnede izlemeyi özlemişiz.

Tüm salon Emrah'ı yıllar sonra sahnede görünce onu ilk şarkının yarısına kadar şok geçirerek izledi. Sonra salonda bir alkış tufanı koptu. Şarkılara herkes bir ağızdan eşlik edince tüylerim diken diken oldu. Onca hit… İnsan neden şarkıcılığı geri plana atar? Benim gibi herkes o şarkıları sahnede sahibinin sesinden dinlemeyi özlediğini fark etti.

Gece boyunca herkes gidip Emrah'a "Lütfen sahneye çık, şarkı söyle. Biz seni çok özledik" diye duygularını dile getirdi.

Sanırım o da özlemiştir ve bunca insanın dediklerini dikkate alır.

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ALAN RAZI VEREN RAZI

ŞEYMA Subaşı ve Acun Ilıcalı ayrıldı. Onlar medeni iki insan gibi ayrıldılar. Ama biz bundan mutlu olmadık. Günlerdir Ilıcalı'nın Subaşı'na vereceği nafakayı konuşuyoruz. Ilıcalı, verdiği nafakadan rahatsız değilken biz rahatsızız. Bunu zorla vermiyor ya adam… Anlaşmalı bir boşanma söz konusu… Kendi karar vermiş, söylemiş; karşı tarafta da kabul etmiş.

Kadın adamdan zorla nafaka talep etmemiş. "Boşanırım. Ben bunu istiyorum. Malların yarısı benim" kavgası da yok.

Servet düşmanlığı yapmayalım.

Parayı kazanan o, harcayan o… Kime ne kadar vermek isterse verir.

Şeyma Şubaşı'yı ilk gün nasıl tanıdıysak bugün de öyle. Eğlenmeyi, güzel vakit geçirmeyi seviyor. Şimdi de aynı hayatına devam edecek.

Birinin servetine, parasına haset etmediğimiz zaman hayat bizim için güzel olacak.

Bir de Ilıcalı'nın bir önceki eski eşini de bu diyalogların içine çekme çabası var. Eski eş, "Acun, benim kıymetlim. Onun mutlu olmasını isterim" diye o kadar güzel bir cevap vermiş ki...

Allah onların da, mutlu olmak isteyen herkesin de kalbine göre versin.

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KIŞ GECELERİ RENKLENECEK

BİRÇOK ünlünün de uğrak yeri haline gelen Masquerade Club, bir sezon dinlendikten ve yenilendikten sonra dün gece muhteşem bir partiye kapılarını açtı. İstanbul'un en büyük gece diskosu olan Masquerade Club, geçtiğimiz yılların en popüler mekanıydı.

Bir iki haftaya yine aynı popülerliğine kavuşur. Mekan sadece İstanbullular'ı değil; yurt içi ve yurt dışından da birçok misafiri ağırlıyor.

Mekanın en ilgi çekici yönü ihtişamlı dekorasyonu. Bu da lüks bir ortamda eğlenmeyi sevenleri cezbediyor. Bu dekorasyona bir de DJ'leri, dans şovları ve etkinlikler ekleniyor.

Şahane bir ekip oluşturmuşlar.

Herkes güler yüzlü. Ekibin bir parçası da çok sevdiğim Arda Arman Perihan. Arda Arman, uzun yıllar gece hayatında başarılı işlere atmış. Şimdi tüm tecrübesini Masquerade Club için kullanacak. Eminim bu kışın en popüler mekanı yine Masquerade Club olacak.