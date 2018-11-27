Sinan’ın mucizesi
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı birlikteliği de beni mutlu etti. Neden mi? Sinan, benim çok eski arkadaşım.
Neredeyse 18 yıl olmuştur. Burcu Kıratlı'yı da 10 yıldır tanırım. İkiliyi geçen hafta bir alışveriş merkezinde gördüm. İkisinin de gözlerinin içi gülüyordu. Mekana ilk Burcu girdi. Kendisiyle uzun uzun sohbet ettim.
Burcu ile son 2 yıldır hep havaalanında karşılaşıyorduk; çünkü o, sürekli çekim için şehir dışındaydı. Dizisi final yapınca o da İstanbul'a dönmüş ve yeni projelerin görüşmelerine başlamış.
Burcu, zaten güler yüzlüdür; daha da güler yüzlü olmuş.
Bir müddet sonra mekana elinde çiçekle Sinan girdi.
Tüm cool tavrıyla çiçeğini Burcu'ya verip alnından öptü. Sinan'ın Burcu'ya hitabı ise "Mucizem" idi.
Allah'ım var mı böyle güzel bir hitap şekli? Döndüm tekrarlasın diye "Ne dedin sen?" dedim. O da tekrarladı.
"O, ne demek?" diye sordum. Sinan da "Çünkü o gerçekten benim mucizem" dedi.
İster inanın ister inanmayın, yürekten söylüyorum; Sinan'ın iki büyük ilişkisine şahit olmuş biri olarak onu ilk defa böyle aşkını itiraf ederken görüyorum.
Her ikisini de böyle enerji dolu, gözlerinin içi gülerken görünce "Haydi evlenin o zaman" dedim. İkisinin yüzündeki gülücükler çoğaldı. Sinan da "Evet çok istiyorum bunu, ilk defa istedim. 2019 Mayıs diye düşünüyoruz; ama daha da erken olabilir" deyince ikisinin boynuna atladım.
Burcu, eminim Sinan'a çok iyi gelecek… Bakın ne şarkılar çıkacak… Çok mutlu olun çok…
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ŞAHİN ATV'YE KONDU
Ay Yapım ve atv, yine muhteşem bir diziye imza attı. Geçen hafta atv'de başlayan "Şahin Tepesi", bence izleyiciyi herkesin sırrının olduğu entrikalarla dolu bir dünyada yeşeren büyük aşk hikayesiyle kendine bağlayacak.
Senaryosunu başarılı senarist Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı "Şahin Tepesi"nin oyuncu kadrosunda Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç gibi usta oyuncular ile genç kuşağın yıldız isimleri bir araya gelmiş.
Ben ilk bölümü keyifle izledim.
Dizi bence diğer bölümleriyle de kitleleri arkasından sürükleyecek.
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KALBİ DE GÜZEL
Gamze Özçelik, uzun zamandır çocuklar için yaptığı iyiliklerle takibimde...
Afrikalı çocuklara ilaç, giysi ve hediyeler götüren güzel oyuncunun kimsesiz miniklerle oyunlar oynadığı görüntüler beni çok etkiledi. Çocuklar, Gamze ablalarını Türk bayrağıyla karşılamış; onun getirdiği tişörtleri giyip kendisine teşekkür etmişti.
Afrikalı çocuklara yardım etmek için 400 bin liralık evini sattığını da okudum.
Bu duyguda olan birine hayranlığım o kadar artmıştı ki içimden kendisini aramayı ve "Ben ne yapabilirim?" diye sormayı geçirdim.
Gamze Özçelik, geçen sene ise "Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri.
Bunu inşallah başarabilirim" açıklamasını yapmıştı.
Geçen hafta, dünyanın dört bir yanında çocuklara daha güzel bir gelecek sunmak için duyarlılık gösteren medya mensupları ve kurumlara teşekkür etmek amacıyla ödül töreni düzenlendi. Törende ödül alan Gamze Özçelik, ilk kez tesettürle görüntülendi.
Gamze'nin kalbinden geçenin nasip olması, onca çocuğa yaptıklarının hepsinin iyilikle kendisine dönmesi dileğiyle…
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