Geçmişe ‘mazi’ deyin
Ama düştükleri durumu görmüyorlar.
Adamlıklarına yakışanı yapmadıklarının hiç farkında değiller.
Lütfen, son zamanlarda ekrana çıkıp gazeteye demeç veren adamlara bakın; benimle aynı fikre varacaksınız.
OLDU MU ŞİMDİ?
'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla hafızalara kazınan 90'ların sevilen ismi Tayfun Duygulu, bir radyo programında çok konuşulacak açıklamalar yapmış. Duygulu, merhum şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste ile evliydi.
Kayahan, hayatını kaybedeli neredeyse iki yıl oluyor. Duygulu'nun anlattığı konunun üzerinden de yıllar geçti.
Duygulu'nun anlattığına göre olay şöyle olmuş: Tayfun Duygulu, sözü ve müziği kendisine ait olan rahmetli Kerim Tekin'in söylediği 'Kar Beyazdır Ölüm' şarkısını Nilüfer için yazmış. Bu durumu sonrasında Kayahan öğrenmiş. Aralarında ufak çaplı bir tartışma geçmiş. Duygulu, "Tartışma esnasında onu itmiştim" deyip hatası olduğunu belirtip eklemiş:
"O da sonra birden yirmi santim uzunluğunda bir bıçak buldu ve bıçağı bana çekti."
Ayy Tayfun! Aklın yıllarca neredeydi?
Bunca yıl geçmiş, üstat ölmüş gitmiş; sana nasıl cevap versin?
Bu haber yer buldu ya medyada; şimdi izleyin çorap söküğü gibi "Bu da olmuştu, şu da olmuştu. Hatta bu da vardı" diye anlatacak da anlatacak… Gazetelerde televizyonlarda yer buldu diye sevinecek; ama sonuçta bunun gündemi de bitecek.
Kayahan, kalbimizde aynı yerinde duracak; hangi şarkısı çalarsa çalsın kalbimize dokunacak.
İşte geçmişte kalan adamların bir başka örneği de Tayfun Duygulu…
Kayahan'ın kızı Beste onu geride bıraktı ve başka hayatlar yaşamaya başladı. Tayfun da tutmuş onca yıl sonra zaman kollamış ve şimdi çıkıp anlatıyor…
YILDIZLAR GEÇİDİ
Uzun zamandır beklenen albüm "Ha çıktı, ha çıkacak" derken sonunda çıktı. Yıldız Tilbe'nin 'Yıldızlı Şarkılar' albümüne kavuştuk… 20 şarkıcının yer aldığı 39 parçalık albüm yıldızlar geçidine sahne olmuş. Mabel Matiz, Merve Özbey, Ece Seçkin, Serkan Kaya, Deniz Seki, Berkay, Aleyna Tilki, Demet Akalın, İrem Derici, Niran Ünsal, Cem Belevi ve Hande Yener gibi birçok isim var albümde…
Albümde en beğendiğim isim belki de hepinizin ilk defa duyduğu, kendisini de çok sevdiğim Asil Gök… Onu yıllarca sahnede birçok kez dinledim. Şimdi sizler de Asil'i dinleyeceksiniz.
Asil Gök, albümde Tilbe'nin 'Hastayım Sana' şarkısını okumuş hem de ne okumak…
Aleyna Tilki, Merve Özbey, İrem Derici, Niran Ünsal, Deniz Seki, İntizar, Demet Akalın ve Gülşen'in okuduğu şarkıları da sürekli dinliyorum.
Yıldız Tilbe'nin sevenleri için güzel de bir sürprizi var. Tilbe, 'Taraf' isimli yepyeni bir şarkıyı da seslendirip bu albüme eklemiş.
ABD'DE GÜNEŞ DOĞDU
Burcu Güneş, şahane bir albüm yaptı. Yeni projesinde türkü okudu.
'Anadolu Güneşi' adlı albümü ABD müzik listelerine bile girmiş.
İyi bir iş yapınca önüne kimse geçemez; alır başını gider. Bu yüzden Burcu Güneş'inki de haklı bir başarı…
'iTunes World Music' kategorisinde 40 ülkede giriş yapan Güneş'in şarkıları, ABD'nin etnik radyosu Kfai FM'de çalınmaya başlamış. Yolu da alkışı da dinlenmesi de bol olsun…
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- Özgür ARAS
- Geçmişe ‘mazi’ deyin
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