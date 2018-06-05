Fatih’e Gülşen desteği
Geçen hafta İstanbul'dan Bodrum'a giderken havaalanında Fatih Ürek'le karşılaştım. Onunla tanışalı çok uzun zaman oldu. O, her zaman işinde gücündedir. Piyasadaki birçok şarkıcı, oyuncu ve modelde onun çok hakkı vardır. O, birçok ismi cesaretlendirip sahnesine alıp teşvik etmiştir. Hani "Ben ona bunu yaptım", "Ben şuna şunu yaptım" diyenler var ya çoğu fasa fiso...
Eğer "Ben birine bunu yaptım" diyerek övünmesi gereken biri varsa o da Fatih Ürek'ten başkası değildir.
Fatih Ürek, seçim sonrası yeni bir şarkı çıkaracağını ve parçayı Gülşen'in hediye ettiğini söyledi.
Anlattığına göre şarkının hikayesi de şöyle: Gülşen, bu şarkıyı başta kendi albümüne koymuş. Güzel popçu, daha önce şarkı için söz verdiği Fatih Ürek'le bir yerde karşılaşmış. Ürek de Gülşen'e "Sözünü tutmadın" diye sitem etmiş.
Gülşen de "Haklısın yarın buluşalım.
Albümümüzden şarkıları dinle.
Hangisini beğeniyorsan al" demiş.
Daha sonra Gülşen, Fatih Ürek'e dinleyip beğendiği şarkıyı vermiş.
Yazımın başında anlattığım gibi Allah Gülşen'e de kalbine göre veriyor işte...
Bu arada Fatih Ürek'in yeni şarkısının düzenlemesi de Ozan Çolakoğlu imzalı…
BEREKETLİ YAZ
Yaz sezonu başladı. Hafta içi uçmak istememe rağmen Bodrum uçuşu için yer bulamadım. Uçuşlar inanılmaz dolu. Ek seferler konmasına rağmen yedek yazılarak yer açılmasını bekledim. Şanslıydım; şükür ki yer buldum. Bu sezon tatil beldelerinde yatırım yapan esnafın yüzü gülsün istiyorum. Yatırdıklarını kazansınlar… Şu an bu yaz güzel ve bereketli geçecek gibi görünüyor. Allah herkese bereketli ve bol kazançlı günler göstersin.
SİMGE İDDİALI GELİYOR
Simge, son dönemin en yenilikçi ve yaratıcı isimlerinden … O, işine çok değer veren ve bunun için yatırım yapan genç neslin başında geliyor. Ve ne kadar emek verip çaba gösterdiğine ben şahidim...
Simge'nin uzun süredir beklediğim 'Ben Bazen' albümü çıktı.
Güzel şarkıcı, dört senedir çalışmalarını sürdürdüğü albümüyle uğraşırken bir yandan da sahne çalışmalarına devam etti. Simge, listelerde üst sıralarda uzun süre yer alan ve dillere dolanan teklilere imza attı.
Simge, farklı tarzlar deneyerek adını Türk müzik tarihine yazdıracak kadar iddialı 14 şarkılık bir albüm hazırladı.
Albümde kendi şarkılarının yanı sıra Alper Narman, Çağrı Telkıvıran, Ersay Üner, Gökhan Şahin, Onurr, Ozan Bayraşa, Selim Siyami Sümer, Sezen Aksu, Sibel Algan ve Yasemin Özler gibi isimlerin şarkılarına da yer veren Simge; inanıyorum bulunduğu konumdan daha başka yerlere gelecek. Bunu sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum.
TATİL DEYİP GEÇME
Bizde Ramazan ayı dolayısıyla işler durur. Konser ya da sahne çalışması olmaz. Bir ay yılın yorgunluğunu çıkarırız.
Ben de aylar öncesinden kendime dört günlük Amsterdam tatili ayarladım.
Bir arkadaşımla tatile gittim. Tatile kiminle gittiğin önemlidir...
Tatile çıkmak; o kişinin yaşam tarzı, eğlence anlayışı, paylaşma yeteneği, iyi ve kötü alışkanlıkları hakkında detaylı bilgi vereceğinden benim için önemli bir deneyimdir. Size yansıtılandan çok farklı bir kişilikle karşılaşma olasılığınız da vardır! Çünkü tatilde kimsenin, rolünü ezberleyip sahneye çıkmasına zaman yoktur... Orada her şey doğaçlamadır. Bu nedenle kendinizi oynarsınız.
Tatil boyunca benim için her şey süperdi. Sosyal medyamdan tatilimle ilgili paylaşımlar yaptıkça güzel mesaj yazan, güzel dilekler yollayan herkesin Allah kalbine göre versin.
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- Özgür ARAS
- Fatih’e Gülşen desteği
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