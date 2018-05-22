İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Anneler Günü
Özgür Aras Özgür ARAS
  • 22 Mayıs 2018, Salı

Önce saygı

Hepinize hayırlı Ramazan'lar diliyorum. Allah'ım tuttuğunuz tüm oruçları kabul etsin. Herkesten bir ricam var. Lütfen oruç tutanlar, tutmayanlara; oruç tutmayanlar da tutanlara saygı göstersin!

DERS OLSUN
Çağatay Ulusoy'u hiç tanımamama rağmen onu çok sevdiğimi ve başarılı bulduğumu bu köşede defalarca yazdım.
Yıllar önce başına gelen bu kötü olayın onun hayatını etkilediğini; ama güçlü markasıyla her şeyin üstünden geleceğini hep dile getirdim. İlk aldığı reklam kampanyasına çok sevindim.
Her insan hata yapabilir… Kendinden başka kimseye zararı dokunmadıysa; hatalardan dönmek insanlar içindir.
Beş yıldır süren dava için geçen gün karar çıktı. Bu karar henüz onanmadı.
Sürekli onanmış gibi haberler yapılıyor ve insanlar yanlış yönlendiriliyor.
Gizem Karaca, Cenk Eren, Çağatay Ulusoy ve davada adı geçen onca isim mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasından sonra karara itiraz edecek. Dava dosyası İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.
5 yıla kadar hapis cezaları istinaf mahkemelerince inceleniyor. 5 yılı geçen suçlar ise istinafın vereceği kararın temyiz edilmesi durumunda Yargıtay'a da gönderiliyor.
Ben ne Çağatay Ulusoy'un ne Gizem Karaca'nın ne de Cenk Eren'in uyuşturucu ticareti yaptığına inanıyorum. Onlar, bence bir hata yapıp kendilerinden başka kimseye zarar vermediler.
25 yıldır bu piyasanın içindeyim; hayatımın en acılı dönemlerinde dahi ne sigara, ne içki ne de başka bir maddeyi ağzıma sürdüm.
Hiç kimse kendine zarar versin de istemem. Bu üzücü olay, piyasaya yeni giren ve bir şeyler başarmak isteyen herkese ders olsun. Bakın, yıllarca emek verdikleri kariyerleri neyle karşı karşıya…

BRAVO AYNUR
'Bana Aşk Ver' şarkısıyla fırtınalar estiren Aynur Aydın, en sevdiğim genç kuşak şarkıcılar arasındadır. Aydın'ın yıllardır gösterdiği gayret, bozmadığı çizgisi, güzelliği ve kalbinin inceliği favorim olmasını sağladı. Popçu, geçenlerde verdiği bir röportajda "Evlenmeyi düşünmüyorum; çünkü daha çok küçüğüm" diyerek önceliğinin kariyeri olduğunu açıklamıştı. Onun çok güzel işlere imza atacağına inanıyorum.
Hayallerindeki erkeği, "Merhametli olmasını istiyorum; çünkü çok güzel bir özellik. Zeki, yakışıklı ve kendine has bir tarzı olsun. Komik erkekleri severim. Eğlenceli olmalı; ama öyle birisini de henüz görmedim" diyerek tanımlamış.
Başarı da, mutluluk da onun olsun.
Bu arada yazın şarkısı daha çıkmadı.
Beklemedeyim…

YAZA GÜZEL BAŞLANGIÇ
Benim için her yıl yaz sezonunun açılışı muhteşem bir parti ile Çeşme Alaçatı'da başlıyor. Geçtiğimiz günlerde BeStyle Magazin ekibinin hazırladığı ve son dört yıldır katıldığım partiyle yaza star verdim.
BeStyle Magazin, partide konuklarını her yıl artan başarı grafiği ile ağırlıyor. Bu yıl partide yıldızlar geçidi yaşandı. Aklıma gelen isimleri şöyle bir sıralıyorum:
Nurgül Yeşilçay, Hatice Aslan, Deniz Seki, Ezgi Mola, Gökhan Keser, Pelin Öztekin, Barış Falay… Liste uzayıp gidiyor... Bu yıl BeStyle ekibinin 150 kişiden fazla konuğu vardı.
Öyle güzel bir program hazırlamışlar ki her anı dolu dolu yaşamak için konakladığımız otelin dışına dahi çıkmak istemedik. Otele giriş yapıp odaya girdiğimizde bizi onlarca hediye karşıladı. Kahvaltıdan öğle yemeğine ve happy hour partisine kadar her anı keyifle yaşadık. Bu parti blooger'dan editöre, imaj danışmanından fotoğrafçıya kadar çok sayıda insanla kaynaşmamı sağladı.
Yazıma güzel start vermemi sağlayan BeStyle ekibine ve organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.
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