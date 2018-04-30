Medeni ayrılık
Gerçekte iki insanın dostça ayrılabilecekleri ihtimali kimsenin aklına gelmedi. Bu ayrılıktan güzel bir magazin malzemesi çıkar diye düşündük.
Mustafa Sandal ile Emina Jahovic buna izin vermedi. Çift, iki medeni insan gibi sessizliklerini koruyup yollarını ayırdı. Geçen gün yakın bir arkadaşım ikiliyi yan yana görmüş. Oğullarını saç tıraşı olması için berbere götürmüşler. Berberdekiler Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in birbirlerine sıcak davranması karşısında gözlerine inanamamış. Herkes, benim gibi ikili için "Ne medeni bir ayrılık" diye yorum yapmış.
SEVİYELİ ELEŞTİRİ
Engincan Ural, Türkiye'ye geldikten sonra kılık kıyafeti pek çok kez haberlere konu oldu. Engincan, her seferinde ilginç giyim tarzıyla şaşırttı. Genç adam, geçtiğimiz akşam da bir kulübe altında şort ve üzerinde sweatshirtle gitmiş.
Bu adam Avrupa'da, kısaca modanın merkezinde yaşıyor. Biz, sezonluk kıyafetleri göremeden o, trendleri yerinde takip ediyor. Onun yaşadığı yerlerde ön yargı yok. Herkes giyim kuşam konusunda özgür.
Eleştiri, sadece bizde var. Yermek ve bel altı vurmak da cabası... Geçen yıl Engincan'ın babası Hakan Ural bir röportajında oğlunun bu tuhaf eleştirilerden dolayı Türkiye'ye gelmek istemediğini söylemişti.
Bence Engincan, sonuna kadar haklı… Bir insan, annesi ve babası ünlü diye neden magazin malzemesi olsun? Yaşadığı ve alıştığı tarzdan, sevdiği kıyafetlerden neden vazgeçsin? Hayatı neden başkaları için kısıtlasın?
Bir genç adamdan bahsediyoruz. Bu nedenle eleştirirken saygıyı elden bırakmamak gerektiğini unutmayalım…
TATİL PLANLARI BAŞLADI
Bu yaz tatil yöreleri iyi iş yapacak diyordum. 2009'da 300 bin kişi ile başlayan erken rezervasyon kampanyası 2017'de 5 milyonu aşmış. Bu süreçte her yıl yerli turistin avantajlı tatil fiyatlarıyla erken rezervasyon yapma alışkanlığı giderek artmış. 2018'deki beklenti ise erken rezervasyonla tatile çıkan yerli turist sayısının 6 milyonu aşarak 7 milyona ulaşması yönünde... Erken seçim dolayısıyla tatil planlarını değiştiren turistler için tur operatörleri yardımcı oluyor.
Art arda gelen rezervasyon iptallerinde özellikle yurt dışı turlar için mağduriyet yaşanmasını engellemeye çalışan tur operatörleri, tüketicilere gereken tüm kolaylıkları sağlıyorlar.
Türk Hava Yolları, tur için alınan grup biletlerinde geri dönüşü olmayan biletler de dahil değişiklik gerçekleştiriyor.
Seçimin 2'inci tura kalması halinde tekrar sandık başına gidilecek. 8 Temmuz için iptal oranı yüzde 10'da kalmış. Buradan anladığım kadarıyla tatilciler için 2'nci tur ihtimali yok.
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- Özgür ARAS
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