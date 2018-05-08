Seçkin ikili yakınlaştı
(SEÇKİN ÖZDEMİR)
Yakın bir arkadaşım geçen hafta sonu İstanbul Ulus 29'a gitmiş. Burası, İstanbul'un en güzel mekanlarındandır.
İçerisi yine çok kalabalıkmış.
Arkadaşım, geleni gideni anlattı da anlattı. Esas bombası ise Seçkin Piriler ile Seçkin Özdemir'di… Evet yanlış okumadınız: Seçkin Piriler ve Seçkin Özdemir.
Eski manken Seçkin Piriler, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile 6 yıllık evliliğini 2016 yılında bitirmişti. 38 yaşındaki Piriler, kendisini Kıvılcım Ural'la aldattığı iddia edilen Tangöze'yle boşandıktan sonra hayatını oğulları Hakan ve Volkan'a adadı. O günden beri Piriler'in adını kimseyle duymadık.
Bu yüzden bence Seçkin, mutluluğu fazlasıyla hak ediyor.
(SEÇKİN PİRİLER)
Seçkin Özdemir de oyuncu Derya Şensoy ile ilişkisini 2016 yılında bitirmişti. 36 yaşındaki yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin ile anılsa da taraflar, bu ilişkiyi jet hızıyla yalanladı. Aşktan yüzü gülmeyen ikili, Ulus 29'da bol bol dans etmiş. O gece çok eğlenmişler. Herkes fısır fısır ikilinin çok yakıştığını konuşup durmuş. Ne yalan söyleyeyim onları ben de çok yakıştırdım. Bu arada ikilinin isimlerinin de aynı olması çok güzel bir tesadüf olmuş. Piriler ile Özdemir'in yakınlaştığı o geceden sonra ikili hakkında hiçbir şey duymadım. Umarım güzel bir başlangıç olmuştur ve ilişkiye dönmüştür. İkisi de mutlu olsun…
OLAN ARYA'YA OLUYOR
Geçen haftaki haberlere göre manken ve oyuncu Ceren Hindistan, kızının böbreğinde kötü huylu Wilms Tümörü taşıdığını öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan Hindistan ve çocuğunun babası Ümit Aslan, İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdu. Çifte kızlarının tedavi olması gerektiği söylendi.
Fakat Hindistan küçük kızının kemoterapi almasını istemedi. Oyuncu, tedavisi tamamlanmadan kızı Arya'yı evlerine götürdü.
Hastane yönetimi Arya'nın tedavi görmezse öleceğini belirterek mahkemeye başvurdu.
Yönetim Hindistan'ın, 5395 sayılı kanuna aykırı davranarak kızının koruma tedbirlerini ihlal ettiğini belirtti. Yetkililer, sağlık tedbiri kapsamında Arya'nın fiziksel ve ruhsal sağlığının korunmasıyla tedavisi için gerekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonun yapılmasını engelleyen Hindistan'ın çocuğuna koruma kararı verilmesini istedi.
Çıkan haberlerin ardından Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından "Hastaneden elimizde kötü delillerle çıkınca arkamızdan mecburi dava açtılar" açıklamasını yaptı.
Bir anne bunu yapar mı? Bence yapmaz.
Bu işin içinde başka bir şey var. Daha sonra Hindistan'ın kızını tedavi için başka hastaneye götürdüğünü okudum.
Sanırım anne ve baba arasında bir husumet var. Sadece içimden geçen şey şu:
Kimsenin günahını almak istemem. Baba, anne ile arasındaki sorunlardan dolayı kızının velayetini almak istiyor. Annenin kızının tedavisini yaptırmaması ve hastanenin özel oluşu babayı haklı gibi gösteriyor.
Ama yine söylüyorum; bir anne böyle bir şey yapar mı hiç? Bence anne ve baba arasındaki husumetten dolayı bize yansıyan durum bu...
Tam yazımı yazarken Ceren Hindistan'ın sosyal medya hesabından paylaştıkları düştü önüme.
Ve haklı olduğumu bir kez daha anladım.
Anne ve baba… O ufaklığı düşünmüyorlar.
İşin içine ego, hırs ve intikam girince ne acı… Allah Arya bebeğe ve tüm hasta minik kuzulara şifa versin…
AYRILIĞIN ARDINDAN
Murat Boz, bir proje için yeni şarkı yaptı. Şarkı hemen dile dolanıyor; parçayı çok sevdim. Tam aşk şarkısı...
Şarkı, aylar öncesinden yapılmış ve hazırdı; ama bekliyordu. Zamanlama ayrılık dönemine denk gelince neler konuşuldu neler... İşin aslını bilmesem gerçekten konuşulanlara inanacağım.
Ayrılık olur olmaz hemen şarkı yapılır ve piyasaya çıkar mı, kimde var bu hız? Bir de bu iş, adamın kendi albümü değil. Bilip bilmeden insanlar yorum yapıyor, fikir yürütüyor sonrasında yargılıyor ya ben ona şişiyorum. Adamdan bir proje için şarkı istemişler. O da şarkıyı yapıp okumuş. Şarkının adı 'Geç Olmadan'. Bu şarkıyı kısa süre içinde bol bol duyacağız. Sözleri ise şöyle:
"Aşk güzel şey geri çevirme / Olmaz deme, duymaz deme / Belki de onun da gönlü sende / Söyle içinden ne gelirse / Yarın çok gel olmadan / Ona sıkı sıkı sarıl aldırmadan / Bak zaman akıp geçiyor / Hadi boş ver git ardından / Koş ardından...
İçinde kıpırtılar başlayanların şarkısı hazır işte…
ALKIŞLAR BERKAY'A
Berkay, bu ay Men's Health dergisine kapak oldu. Popçu, 6 aydır aralıksız spor ve diyet yapıyor. Aksattığını da hiç görmedim. Yaza şahane bir vücutla giriyor.
Ara sıra da "Kızım büyüdüğünde onun en iyi arkadaşı ben olacağım. Beraber gezdiğimizde arkadaşlarının hepsi bana hayran olacak.
Çünkü taş gibi bir baba olacağım" diye espri yapıyor.
İrade ve azim çok önemli. Eğer mesleğin görsellik üzerine kuruluysa iradeni ve azmini asla bırakmayacaksın. Tıpkı Berkay gibi…
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- Özgür ARAS
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