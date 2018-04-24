Gözünüz arkada kalmayacak
Gonca Vuslateri'nin 'Duman' ve 'Cissy' adında iki tane köpeği var. Geçen yıl kedisi 'Atke Hanım' ölünce çok üzülmüştü. Ahmet Kural'ın 4 buçuk kilo ağırlığındaki kedisi Fikret'e düşkünlüğünü ise herkes bilir. Onun için eve erken gittiğini, hatta ışıkları açık bıraktığını da... Bensu Soral 'He- Man' adını verdiği köpeği için "En yakın arkadaşım, dostum, çocuğum" demişti. Yonca Evcimik'in geçtiğimiz günlerde çıkan hayvan hakları yasası için yıllarca çaba harcadığını da bilmeyen yoktur.
Benim de 'Cüce', 'Minik' ve 'Aşk' adında 3 ayrı cins köpeğim var.
Çok sık seyahat ettiğimden dolayı teyzem ve kuzenim bana bu konuda yardımcı oluyor.
En büyük yardımı ise köpek eğitmeni Burak Ercan'dan aldım.
Ercan; 'Cüce', 'Minik' ve 'Aşk'ın her birine ayrı ayrı tuvalet eğitimi, temel eğitimler, tasmasız yürüme ve komut alma eğitimleri verdi.
Şimdi Beykoz'da büyük bir çiftlik açtı. Birçok ünlü şarkıcı, oyuncu ve futbolcu köpekleri için kendisiyle çalışıyor.
Kendisine en yakın dostlarınızı emanet ettiğinizde gözünüz arkada kalmıyor. Sevimli dostlarınızı sizin kadar seven, sahiplenen birinin olduğunu bilmek güzel bir duygu…
EĞLENCE BANKASI
Eğlencenin, sanatın ve müziğin bir araya geldiği çılgın festival Burning Man 27 Ağustos ile 4 Eylül tarihlerinde dünyanın her yerinden yaklaşık 70 bin katılımcıyla Nevada'nın Black Rock Çölü'nde düzenlenmişti. 30 yıldır düzenlenen festivale Türkiye'den de Şeyma Subaşı ve Oğulcan Engin gibi isimler katılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde de Kaliforniya'nın 'sonsuz gün ışığı' olarak bilinen Riverside'daki Coachella Vadisi'nde yapılan ve en prestijli açık hava müzik festivallerinden biri olan Coachella Türk akınına uğradı.
Hadise, Burcu Esmersoy, Hande Erçel, Murat Dalkılıç, Şeyma Subaşı ve Hacı Sabancı bu yıl festivale katılanlar arasındaydı...
Festivalin diğer katılımcıları ise Rihanna, Kourtney Kardashian, Elsa Hosk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü yıldızlardı…
Festivali ünlülerin sosyal medya hesaplarından takip edenler en çok Hande Erçel'e yorum yaptılar ve güzel oyuncunun tarzını çok beğendiklerini dile getirdiler.
Konser biletlerinin 400 dolardan başladığı Coachella Festivali tam bir para makinesi… 1999'da 37 bin, 2010'da 225 bin ve son olarak 2017'de 250 bin kişi festivale katıldı. 2006'da 9 milyon dolar hasılat elde eden festival, 2017'yi 214 milyon dolarla kapatmış. Bu yılın cirosunu ise çok merak ediyorum.
DÖNÜŞ YOK
Tuvana Türkay'ı oyuncu olarak beğenirim. Ama benim için onun insani yönü ayrıdır. Onunla sohbet etmek ve eğlenmek bana çok keyif verir.
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile Tuvana Türkay, uzun süreli bir ilişki yaşadı. Ben onları birbirlerine çok yakıştırıyordum. Ama ne var ki çoğu ilişki gibi onlarınki de geçtiğimiz yılın sonunda ihanetle bitti. Olaydan bir ay sonra Alper Potuk, Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Abla'yı devreye sokarak güzel oyuncuyla barıştı.
Bu arada Armağan Abla'yı Tuvana'dan daha çok seviyorum. O, inanılmaz bir kadın. Tuvana Türkay ile Alper Potuk, geçtiğimiz günlerde yeniden ayrıldı. Bu ayrılığın altında yine ihanet varmış.
Ünlü futbolcu, iddiaya göre bu kez Tuvana'yı bir moda yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Eroğlu ile aldatmış. Alper Potuk bu iddiayı yalanlasa da artık dönüşü olmaz diye düşünüyorum… Bir aşk daha bitti… Daha doğrusu Tuvana için tamamen bittiğini biliyorum.
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- Özgür ARAS
- Gözünüz arkada kalmayacak
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