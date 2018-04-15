Aşka gem vurulmaz
Ancak ünlü çift geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmış ve Özdemiroğlu yeni bir ilişkiye başlamış.
Belki de genç kızın hayatının aşkını bulmasına engel olduk…
Kendinden büyük veya küçük birini sevmek, sık rastlanılan bir durum. Çoğu insan, toplumsal baskılar yüzünden ilişkisinin tadını çıkaramıyor. İşte bunun son örneği de Levent Yüksel ve Lidya Özdemiroğlu oldu.
Bütün doğru ve yanlışlar, bize öğretilen kurallar üzerinden aklımıza yerleşmiş. Doğduğumuz andan itibaren, bize neyin iyi ve kötü olduğu; hangisinin doğru ve yanlış olduğu gösterilmiş. Hiçbirimiz tam olarak özgür yetiştirilmedik. Hepimizin içinde sınırlar ve yasaklar var. Farklılık gösterse de genel geçer kurallara karşı çıkarken zorlanıyoruz.
Öncelikle şunu anlamak gerekir:
Yaş farkı olan birine aşık olmakla yaşıtınız birine aşık olmak arasında duygu yoğunluğu açısından bir fark yok.
Önemli olan ruhunuzun ve aklınızın olgunluğunun, karşınızdakiyle denk düşmesi... Ayrıca aşk; içine yasak ve kural koyulamayacak kadar büyük bir duygu...
Sorunun özü yaş farkı değil; yaşam, kimlik, alışkanlık ve bakış açısı farkıdır.
Sevmeyi bilmeyen biri, hangi yaşta olursa olsun mutluluğu bulamaz. Kalbine aşkı öğretmiş iki insanın ilişkisi ise tadından yenmez. Aşka yaşla, dille, dinle veya her neyse onunla sınır koymaya çalışıldığında hep geri tepmiştir. O yüzden bizim de toplum olarak birbirini seven insanlara, yaşına, tipine, dış güzelliğine bakarak hüküm vermemiz yanlış.
Sakın büyük konuşmayın! Yoksa başınıza gelir!
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ÖZÜR BEKLİYORUZ
İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, Uber kullanan vatandaşları 'vatan haini' olarak adlandırdı. Öztürk'ün açıklaması tam olarak şöyle: "Uber, San Francisco'da doğmuş. ABD, bugün benim askerime silah sıkan, Afrin'de askeri şehit eden hainlerin ürediği yerdir. Uber'e binen de kullanan da vatan hainidir."
Peki, sen kim oluyorsun da beni vatan hani ilan ediyorsun? Sen beni ve benim gibi vatanını sevenlere nasıl saygısızlık yaparsın? Sen önce şunu soracaksın kendine: "Biz ne yaptık da herkes Uber'i tercih ediyor?"
Buraya o kadar madde yazabilirim ki… İnsanları en hassas noktalarından vurmak, popüler kültürdeki söylemlerle dikkat çekmek büyük hatta… Sayın Öztürk, Uber'i vatan hainliğine kadar getirmiş ama bu noktaya gelene kadar neler olduğunu unutmuş. Peki, o zamana kadar aklı neredeymiş, merak içindeyim.
İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, vatanını sevenlerden hemen özür dilemelisin…
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GENÇLER COŞACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 2-6 Mayıs tarihlerinde Türk Telekom ana sponsorluğunda Türkiye'nin en büyük gençlik festivali olan İstanbul Gençlik Festivali yapılacak.
5 gün boyunca 1.5 milyondan fazla kişinin beklendiği festivalde; gençlerle Türkiye'nin en sevilen markaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, ve üniversiteler buluşacak. Ayrıca kültür sanat etkinlikleri, robotik atölyeler, spor aktiviteleri, söyleşiler ve konser etkinlikleri de 5 gün boyunca gençleri coşturacak.
Türk Telekom Muud sahnesinde Berkay, Murat Boz, Teoman, Jabbar, Gripin, Evrencan Gündüz, Cem Belevi, Oğuzhan Koç, Sufle, Imera ve Oğuzhan Uğur hayranlarına müzik ziyafeti sunacak.
Son yılların en kapsamlı ve eğlenceli festivali olan İstanbul Gençlik Festivali, bence kaçmaz…
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- Özgür ARAS
- Aşka gem vurulmaz
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