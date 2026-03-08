SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Önce kalite sonra mücadele
Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

Tüm Yazıları

Önce kalite sonra mücadele

Eklenme Tarihi 8 Mart 2026

Derbi öncesi, Beşiktaş'ın büyük saygı duyulacak çıkışıyla alakalı abartılı ifadeler kullanıldığını düşünüyordum. Önümüzde net gelişim gösteren ancak önemli sorunları da olan bir takım vardı. Kalite olarak rakibinin baya önünde olan Galatasaray tarafında ise en büyük soru işareti konsantrasyonla alakalıydı. Maçın ilk yarısı tamamen düşündüğüm gibi geçti. Yüksek odaklanma ile sahaya çıkan Galatasaray hem topu hem de oyunu aldı. Ayağa paslarla direksiyonu elinde tuttu. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın "Bekleyelim, tartalım, sonra oynayalım" anlayışı olumlu değil olumsuz sonuç verdi. Bir türlü maçın içine giremeyen, son dönemki agresifliği sahaya yansıtamayan bir takım izledik.

Osimhen'in golü aslında sinyallerini vermişti. Ve ilk devreye çok daha iyi oynayan, iyi plan yapan ve mücadele eden üstün tamamladı. İkinci yarı başlangıcı ile Beşiktaş'ın bir reaksiyon göstereceği belliydi. Öyle de oldu… Sergen Yalçın'ın ekibi oyunda ciddi üstünlük kurdu. İlk 10 dakika baya sallanan Galatasaray tam yeniden dengeyi sağlamışken 62'de Sane'nin inanılmaz acemi, anlamsız, saçma sapan kırmızısı geldi. Ardından maç tamamen bir tarafın hücum ettiği, diğer tarafın da savunduğu bir mücadeleye dönüştü. Maçın ilk yarısını kalitesiyle önde bitiren Galatasaray, kırmızı sonrası ise mücadelesiyle ve savaşçı karakteri ile zafere uzandı. Bu galibiyet sonrası artık Galatasaray'ın önü çok açık… 26. şampiyonluk için emin adımlarla yürüyüş sürüyor…

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Yetenekli abiler! 15 Şubat 2026, Pazar Puanın çok ötesinde 22 Ocak 2026, Perşembe Çok isteyenin zaferi 11 Ocak 2026, Pazar Hoşgeldin Musaba 07 Ocak 2026, Çarşamba
En büyük savaş uçağı filoları açıklandı: Global listede Türkiye ilk 20’de yer aldı
En büyük savaş uçağı filoları açıklandı
Hande Yener’e slogan soruşturması: İşte o konserden görüntüler!
Hande Yener’e "slogan" soruşturması: İşte o konserden görüntüler!
Hande Yener’e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma!
Hande Yener'e soruşturma!
Harika Avcı son haliyle şaşırttı! Ölümüm duyulacak iddiasının ardından bomba gibi dönüş
Harika Avcı son haliyle şaşırttı!
Başkan Erdoğan’dan Acil durumlar ve savunma imzası: 16 bakanlığa aynı anda atama yapıldı
Başkan'dan "Acil durumlar ve savunma" imzası