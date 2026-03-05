CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan’dan "Acil durumlar ve savunma" imzası: 16 bakanlığa aynı anda atama yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 16 bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Kriz ve olağanüstü durumlarda kamu kurumlarının koordinasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen düzenleme kapsamında Adalet'ten Ulaştırma'ya kadar birçok bakanlıkta görev alacak isimler tek tek belirlenerek yürürlüğe girdi.

7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla çok sayıda bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

16 BAKANLIKTA DAİRE BAŞKANI BELİRLENDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026/80 sayılı karar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı dışındaki 16 bakanlık için daire başkanları belirlendi.

Karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi uyarınca alındı. Resmİ Gazete'de yayımlanan ek listede, ilgili bakanlıklar ile bu bakanlıklarda görev yapacak Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlarının isimleri tek tek duyuruldu.

KRİZ VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA KRİTİK ROL
Kriz, afet ve olağanüstü durumlarda kamu kurumlarının koordineli şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bu birimler, acil durum yönetimi ve savunma planlamasında kritik rol üstlenecek.

HANGİ GÖREVE KİM ATANDI?
Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre bakanlıklara yapılan atamalar şöyle:

Adalet Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı - İbrahim Çelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı - Ahmet Ergül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı - Ali Mert

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı – İsmail Ceylan

Dışişleri Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı - Taner Ataman

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı -Selim Çiçek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı - Mustafa Çelik

Hazine ve Maliye Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı - Murat Çevik

İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı - Mustafa Güngör

Kültür ve Turizm Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı -Arda Heb

Milli Eğitim Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı - Metin Tayarer Hüseyin Erbaş

Sağlık Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı - Gökhan Yılmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı - İbrahim Kütük

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı -Hüseyin Erbaş

Ticaret Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı -Tayfun Temur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı -Şakir Ünver

Başkan Erdoğan’dan "Acil durumlar ve savunma" imzası: 16 bakanlığa aynı anda atama yapıldı-3

