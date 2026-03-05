7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla çok sayıda bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

Karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi uyarınca alındı. Resmİ Gazete'de yayımlanan ek listede, ilgili bakanlıklar ile bu bakanlıklarda görev yapacak Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlarının isimleri tek tek duyuruldu.

KRİZ VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA KRİTİK ROL

Kriz, afet ve olağanüstü durumlarda kamu kurumlarının koordineli şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bu birimler, acil durum yönetimi ve savunma planlamasında kritik rol üstlenecek.