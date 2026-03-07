Modern savaş uçaklarının sayısı ve operasyonel kapasitesi dikkate alınarak hazırlanan sıralamada Türkiye de dikkat çekici bir konum elde ederek ilk 20 ülke arasında yer aldı. Global Fire Power listesinde, ülkelerin hava kuvvetlerindeki güç dağılımını ve savunma stratejilerindeki öncelikleri bir kez daha gözler önüne serdi. İşte dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler…