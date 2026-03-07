Modern savaş uçaklarının sayısı ve operasyonel kapasitesi dikkate alınarak hazırlanan sıralamada Türkiye de dikkat çekici bir konum elde ederek ilk 20 ülke arasında yer aldı. Global Fire Power listesinde, ülkelerin hava kuvvetlerindeki güç dağılımını ve savunma stratejilerindeki öncelikleri bir kez daha gözler önüne serdi. İşte dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler…
DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVAŞ UÇAĞI FİLOLARI
Listede ülkeler ve savaş uçaklarının adetleri yer alıyor:
1) Amerika Birleşik Devletleri — 1.791 savaş uçağı
2) Çin — 1.443 savaş uçağı
3) Rusya — 861 savaş uçağı
4) Hindistan — 476 savaş uçağı
5) Kuzey Kore — 341 savaş uçağı
6) Pakistan — 331 savaş uçağı
7) Suudi Arabistan — 283 savaş uçağı
8) Tayvan — 258 savaş uçağı
9) Mısır — 242 savaş uçağı
10) Güney Kore — 242 savaş uçağı
11) İsrail — 239 savaş uçağı
12) Fransa — 223 savaş uçağı
13) Japonya — 217 savaş uçağı
14) Türkiye — 201 savaş uçağı
15) İran — 188 savaş uçağı
16) Yunanistan — 178 savaş uçağı
17) İspanya — 136 savaş uçağı
18) Almanya — 127 savaş uçağı
19) Katar — 115 savaş uçağı
20) Cezayir — 111 savaş uçağı
