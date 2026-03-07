CANLI YAYIN
En büyük savaş uçağı filoları açıklandı: Global listede Türkiye ilk 20'de yer aldı

Dünya genelinde hava kuvvetlerinin büyüklüğünü listeleyen rapor, en fazla savaş uçağına sahip ülkeleri sıraladı. Listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, onu gücüyle Çin takip etti.

Modern savaş uçaklarının sayısı ve operasyonel kapasitesi dikkate alınarak hazırlanan sıralamada Türkiye de dikkat çekici bir konum elde ederek ilk 20 ülke arasında yer aldı. Global Fire Power listesinde, ülkelerin hava kuvvetlerindeki güç dağılımını ve savunma stratejilerindeki öncelikleri bir kez daha gözler önüne serdi. İşte dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler…

DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVAŞ UÇAĞI FİLOLARI

Listede ülkeler ve savaş uçaklarının adetleri yer alıyor:

1) Amerika Birleşik Devletleri — 1.791 savaş uçağı

2) Çin — 1.443 savaş uçağı

3) Rusya — 861 savaş uçağı

4) Hindistan — 476 savaş uçağı

5) Kuzey Kore — 341 savaş uçağı

6) Pakistan — 331 savaş uçağı

7) Suudi Arabistan — 283 savaş uçağı

8) Tayvan — 258 savaş uçağı

9) Mısır — 242 savaş uçağı

10) Güney Kore — 242 savaş uçağı

11) İsrail — 239 savaş uçağı

12) Fransa — 223 savaş uçağı

13) Japonya — 217 savaş uçağı

14) Türkiye — 201 savaş uçağı

15) İran — 188 savaş uçağı

16) Yunanistan — 178 savaş uçağı

17) İspanya — 136 savaş uçağı

18) Almanya — 127 savaş uçağı

19) Katar — 115 savaş uçağı

20) Cezayir — 111 savaş uçağı

