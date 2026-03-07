Şarkıcı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
HADDİ AŞAN İFADELER
Soruşturmanın, Yener'in Muğla'da düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında verdiği konserde seyirciler tarafından atılan"zıplamayan Tayyipçi" sloganına eşlik ettiği ve İstanbul Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde sahnede "Bu devri çok güzel devireceğiz" ifadeleri sebebiyle yapılan şikayet üzerine başlatıldığı öğrenildi.
İFADE VERECEK
Söz konusu iddialarla ilgili yapılan şikayetin ardından Hande Yener'in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenidli.