Hande Yener'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma!

Şarkıcı Hande Yener hakkında, konserlerinde kullandığı bazı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “anayasal düzeni hedef almak” iddialarıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hande Yener'in konserde ʺZıplamayan Tayyipçiʺ sloganları eşliğinde zıpladığı görüntüler

HADDİ AŞAN İFADELER
Soruşturmanın, Yener'in Muğla'da düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında verdiği konserde seyirciler tarafından atılan"zıplamayan Tayyipçi" sloganına eşlik ettiği ve İstanbul Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde sahnede "Bu devri çok güzel devireceğiz" ifadeleri sebebiyle yapılan şikayet üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Hande Yener

İFADE VERECEK
Söz konusu iddialarla ilgili yapılan şikayetin ardından Hande Yener'in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenidli.

