Şarkıcı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hande Yener'in konserde ʺZıplamayan Tayyipçiʺ sloganları eşliğinde zıpladığı görüntüler

HADDİ AŞAN İFADELER

Soruşturmanın, Yener'in Muğla'da düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında verdiği konserde seyirciler tarafından atılan"zıplamayan Tayyipçi" sloganına eşlik ettiği ve İstanbul Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde sahnede "Bu devri çok güzel devireceğiz" ifadeleri sebebiyle yapılan şikayet üzerine başlatıldığı öğrenildi.