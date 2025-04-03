Onur Özkan

MAÇ öncesi terazide her anlamda Fenerbahçe ağır basıyordu. Ortada hem mental üstünlük vardı hem saha avantajı. Hem de Fenerbahçe'nin bireysel form durumu da Galatasaray'a göre çok iyiydi.



Böyle bir durumdaki bir takımın teknik direktöründen ne beklenir? Önde agresif bir oyun, rakibi iyice köşeye sıkıştıracak bir erken gol bulma isteği. Ancak bunları yapan Jose Mourinho değil Okan Buruk oldu.



Kadıköy'de hep özel planlara imza atan Buruk yine derbiye damgasını vurdu.



Sahada çok sakin, kendinden emin, sanki 4 gün önce Beşiktaş'a yenilmemiş de kazanıp evine dönmüş gibiydi Galatasaray. Maçta 5 dakikalık bir sekansta bile ipleri Fenerbahçe'ye bırakmadılar. Skora bakmayın. Galatasaray'ın hücumcuları biraz becerikli olsa tabelada tarihi bir skor yazabilirdi.



Türkiye'de henüz derbi galibiyeti olmayan Mourinho dün itibariyle iflas etmiştir. Yine rakibe önlemi ilk sıraya koyan bir taktik plan yapmıştı Portekizli. Değişikliler de takımı ileri götürmekten çok uzaktı.



Ve Okan Buruk... Hafta boyunca hepimizin ağır şekilde eleştirdiği hatta kimilerinin "hoca değil" dediği Buruk dün sadece Mourinho'yu değil Türk futbol medyasını da şah mat etti.



Mourinho'nun sınıfta kaldığı gecede "özel biri" olduğunu herkese gösterdi. Tebrikler Okan Buruk, tebrikler Galatasaray.