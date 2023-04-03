RAMAZAN İMSAKİYE
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Onur Özkan Onur Özkan
  • 03 Nisan 2023, Pazartesi

Torunlarına anlatacak!

HAFTA içi A Spor yayınında "Hikayesi bol bir maç izleyeceğiz" demiştim. Her anlamda uzun yıllar unutulmayacak bir derbi oldu. Jorge Jesus'un kimseyi yanıltmayan 3-4-3'üne Arda Güler dokunuşu Sevilla rövanşında olduğu gibi olumlu sonuç verdi. Merkeze 1 fazla oyuncu alan Fenerbahçe hem dönen topları daha rahat topladı hem de 3. bölgede daha rahat çoğaldı.
Beşiktaş cephesinde sürpriz yoktu. Ancak Tayyip'in sakatlığı zaten sorunlu olan defans hattını daha sıkıntılı hale getirdi. Ayrıca Ghezzal'ın güçsüz, Aboubakar'ın kötü gününde olması nedeniyle Siyah-Beyazlılar üretimde çok zorlandı.
İlk devre dengeli giden oyunun gidişatını bir teknik adam ya da futbolcu değil Halil Umut Meler değiştirdi. Verdiği anlamsız penaltı sonrası Fenerbahçe rüzgarı arkasına aldı.
Ardından Welinton'un inanılmaz acemiliğiyle maçı koparma şansı geçti Sarı-Lacivertliler'in eline.
Valencia penaltıyı kaçırdığında ise hiç kimse, senaryonun böylesine değişebileceği aklının ucundan bile geçirmedi.
Ama futbol böyle bir oyun. En ufak bir ciddiyetsizliği, kısa bir anlık mental kopuşu hemen cezalandırıyor.
Yine bu kural işledi. Güneş'in yürüyen Ghezzal'ın yerine oyuna aldığı Redmond sadece gecenin değil belki sezonun kaderini değiştirdi. Öyle bir maç oynadı ki, ileride futbolu bıraktığında mutlaka torunlarına bu geceyi anlatacak.
Beşiktaş bu galibiyetle psikolojik olarak 2.'lik için dev bir adım attı.
Bu yenilgi sonrası Fener'in ayağa kalkması hiç kolay olmayacak.

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