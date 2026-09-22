Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 4. dalga! 16 şüphelinin tamamı yakalandı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. 22 Eylül 2026 tarihinde saat 05.50'de Ankara ve Kırıkkale'de eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüphenin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel