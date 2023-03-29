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Onur Özkan Onur Özkan
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  • 29 Mart 2023, Çarşamba

Suçlu Kuntz değil!

HİÇ lafı uzatmaya, dolandırmaya gerek yok. Stefan Kuntz asla bu seviyenin teknik direktörü değil. Olamayacak da.
Belki iyi bir yetiştirici, iyi bir geliştirici olabilir ama yarışmacı bir takımı hedefe götürebilecek ne taktik bilgiye ne de çeşitliliğe sahip. Zaten 60 yaşına kadar doğru düzgün kulüp takımı çalıştırmamış, tek başarısını Almanya U21'de yaşayan birisinden de bunu beklemek büyük hayalcilik olur. Burada sorun zaten Kuntz'un kendisinde değil. Bu topraklarda Kuntz'dan daha iyi en az 10 teknik direktör varken onu Milli Takımımız'ın başına getiren futbol aklında.
Hamit Altıntop ne yazık ki bırakın yeni bir sistem inşa etmeyi, hayranı olduğu ülkenin sistemini taklit etmeyi bile başaramadı!
Buradan TFF yetkililerine sesleniyorum.
Halen gruptan çıkma şansımız varken, 1 gün bile kaybetmeden Kuntz'a teşekkür edilmeli. Tabii bu tabloda eseri olan Sayın Altıntop da istifasını sunmalı.
Maça gelirsek… 38. dakikada Kuntz'un yaptığı hamle her şeyin özeti gibiydi. Skor 1-0 ve hücum çeşitliliğimiz kısıtlı. Hakan sakatlanmış, sahada zaten Orkun ve Salih var. Kuntz ne yapıyor?
İsmail'i oyuna alıyor.
Dün iyi bir kenar yönetimle Hırvatistan'ı yenebilirdik. Ne yazık ki böyle bir şansımız olmadı. Sonraki maçlarda olması için artık top TFF'de.

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