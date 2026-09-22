Fenerbahçe'de Talisca'yı unutturan ikili! Takımı sırtladılar
Fenerbahçe'de sezonun geride kalan bölümünde hücum performansıyla öne çıkan isimler Mason Greenwood ve Vedat Muriç oldu. İki futbolcu, toplam 13 gol ve 6 asistle 19 gole doğrudan katkı sağladı.
Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde hücum hattındaki gol dağılımı dikkat çekti.
Sarı-lacivertlilerin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada da performanslarıyla öne çıkan Mason Greenwood ve Vedat Muriç, geride kalan süreçte takımın skor üretiminde önemli rol oynadı.
TALISCA SEZONA HIZLI BAŞLADI
Fenerbahçe'nin sezona erken başlaması nedeniyle ilk olarak Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne alan Anderson Talisca, hücum hattının en etkili isimlerinden biri oldu.
Brezilyalı futbolcu, oynanan 6 eleme maçında sarı-lacivertlilerin attığı 8 golün 4'ünü kaydetti.
Talisca, Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da Fenerbahçe'nin tek golünü atarak takımın en golcü oyuncusu konumuna yükseldi.
Ancak Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe macerası uzun sürmedi. Talisca, transfer döneminin son gününde Al-Jazira'ya transfer oldu.
GREENWOOD VE MURİÇ DEVRALDI
Talisca'nın ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin hücumdaki üretkenliğinde düşüş yaşanabileceği değerlendirilirken, Vedat Muriç ve Mason Greenwood bu süreçte skor katkılarıyla öne çıktı.
Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç, şu ana kadar çıktığı 10 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist kaydetti. Kosovalı forvet, böylece toplam 9 gole doğrudan katkı verdi.
Mason Greenwood ise 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu, bu istatistikle Fenerbahçe'nin 10 golünde doğrudan pay sahibi oldu.
19 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Greenwood ve Muriç'in toplam performansı 13 gol ve 6 asiste ulaştı.
İki oyuncu böylece Fenerbahçe'nin sezonun şu ana kadarki bölümündeki hücum üretiminde toplam 19 gole doğrudan katkı sağladı.