Greenwood performansıyla beğeni topluyor.

GREENWOOD VE MURİÇ DEVRALDI

Talisca'nın ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin hücumdaki üretkenliğinde düşüş yaşanabileceği değerlendirilirken, Vedat Muriç ve Mason Greenwood bu süreçte skor katkılarıyla öne çıktı.

Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç, şu ana kadar çıktığı 10 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist kaydetti. Kosovalı forvet, böylece toplam 9 gole doğrudan katkı verdi.

Mason Greenwood ise 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu, bu istatistikle Fenerbahçe'nin 10 golünde doğrudan pay sahibi oldu.