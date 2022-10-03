DÜN gece futbola bakışları, prensipleri ve alışkanlıkları farklı olan iki teknik adamın mücadelesini izledik. Jorge Jesus'un inandığı, sürekli geliştirmeye çalıştığı bir oyun anlayışı var.
Bunu, rakip veya saha ayırt etmeksizin her maçta uygulamaya çalışıyor. Ismael ise maç öncesi birçok şeyi, rakibe ve sahaya göre belirliyor. İşte Jesus bu yüzden kariyeri boyunca büyük takım hocası oldu... Rakibe saygı duymak, analiz etmek, eksiklerini-artılarını belirlemek tabii ki çok önemli. Ancak rakibi durduracak formülleri, kendi yapacaklarının önüne koyarsan büyük takım hocası olamazsın.
Dün Beşiktaş kendi evindeki derbide son 10 dakika hariç ne topa hakim olabildi ne de oyuna. Maç sonrası evine giden hangi taraftar mutluydu? Ismael bu kafayla devam ederse kariyerini orta sıra takımlarının hocası olarak sürdürür... Dünkü derbi kalite ve heyecan açısından beklentilerin çok altında kaldı. Fenerbahçe sahaya daha fazla istediklerini yansıtan taraftı.
Ancak üretkenlikte geçtiğimiz haftaların gerisinde kaldılar. Beşiktaş ise 40 bini aşkın taraftarının önünde son 10 dakika hariç çok kötü bir derbi oynadı. Bence Beşiktaş'ın lsmael'le bir geleceği yok.
Valerien Ismael’le bir gelecek yok!
DÜN gece futbola bakışları, prensipleri ve alışkanlıkları farklı olan iki teknik adamın mücadelesini izledik. Jorge Jesus'un inandığı, sürekli geliştirmeye çalıştığı bir oyun anlayışı var.
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