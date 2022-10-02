9 kişi ile ancak bu kadar!

ADANA tartışmasız ligin en zorlu deplasmanlarından.

Özellikle geçişlerde inanılmaz tehlikeli bir takım Demirspor... Ndiaye, Onyekuru, Yusuf ve Belhanda ile bir anda rakip kalede bitiyorlar. Öncelikle Montella'yı kutlamak istiyorum.

Galatasaray'da dün gece iyi ve kötü birçok nokta vardı.

İlk olarak iyilerden başlayalım...

Torreira'nın yanına Midtsjö eklemesi orta alanın direncini müthiş artırdı. Bu direnç sayesinde Mertens kaleye daha yakın oynama şansı buldu ve önemli pozisyonlar yakaladı.



GOMIS 11'DE OLMAMALI

Savunmanın uyumu her geçen gün artıyor. Sol bekte Dubois'nın oynaması da defansın daha dengeli olmasını sağladı. Nelsson ve Abdülkerim çok iyiydi. Peki neden kazanamadı Galatasaray?

Bir futbol takımı, 1 oyuncunun bile kötü oynamasını kaldırmakta zorlanırken dün Galatasaray'ın derdi çok daha fazlaydı. Kerem ve Yunus yabancı kuralı olmasa şu halleriyle 15 dakika bile süre alamaz. Hücumda el freni gibiydiler.

Takımı 9 kişi oynattılar. Gomis'in mücadelesine de saygım sonsuz ama kesinlikle başlangıç planında olmamalı.

Sonuç olarak Buruk'un ekibi kağıt üzerinde beraberliğin kötü olmadığı bir ortamdan, kazanacak fırsatları yakalayıp 1 puanla ayrıldı. Galatasaray eğer bu yarışın içinde olmak istiyorsa Kerem ve Yunus problemine çok acil bir şekilde çözüm bulmalı.