İki farklı Galatasaray

GERİDE bıraktığımız 6 haftada Galatasaray'ın öne geçme dakikaları sırasıyla 90, 86, 90 ve 50'ydi.

Dün ise henüz 1. dakikada geldi gol. Ve ilk defa Okan Buruk'un ekibini böylesine erken öne geçtikten sonra izleme şansını bulduk. Ancak özellikle ilk yarıda bunun çok olumlu bir test olduğunu söylemek mümkün değildi.

Konya böyle bir atmosferde santra ile birlikte geri düşmesine rağmen müthiş reaksiyon verdi.

Sahayı çok geniş kullandılar ve önemli fırsatlar yakaladılar.

Buruk'un kazanan 11'i bozmama tercihine saygı duyuyorum.

Ancak Abdülkerim varken, Emin Bayram oynamaz.



ÇOK DAHA DİNAMİK

İkinci yarıda çok daha kompakt ve birlikte hareket eden bir Galatasaray izledik. Yusuf Demir'in de oyuna girmesi sonrası kaybettiği topları hemen geri kazanan bir takım ortaya çıktı. Konya bu 45 dakikada neredeyse hiç tehlike yaratamadı Galatasaray kalesinde. Ve büyük baskı sonrası galibiyet golü geldi.

Galatasaray önemli bir 3 puan aldı ama saha içinde bazı ciddi problemler devam ediyor. Özellikle hocanın Mertens sorununa bir çözüm bulması gerekiyor.



İlk yarı hiç iyi bir test değildi

45'ten sonra kompakt bir takım izledik