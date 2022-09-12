Değişimden gelişime

GALATASARAY büyük bir değişim içinde. Ancak bu değişim artık yerini gelişime bırakmaya başladı.

Geçen hafta Gaziantep önünde ortaya konan sert ve inatçı futboldan sonra dün de Kasımpaşa önünde iyi onayıp kazanan bir takım izledik. Galatasaray bu kez 3 puanı alırken, sezon başından bu yana hücumda en organize ve en üretken futbolunu da sergiledi. İlk yarıda 25 kez ceza sahasına giren Okan Buruk'un ekibi sezonun rekorunu kırdı. Tek tek baktığımızda Sacha Boey'in müthiş yükselişinin sürdüğünü, Oliveira'nın maç ritmini buldukça saha içinde daha da büyüdüğünü net şekilde gözlemledik.



3 PUAN KADAR DEĞERLİ

Ancak tabii ki Galatasaray adına belki de en az 3 puan kadar değerli olan Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşüydü. Futbolda her zaman değişmeyen bir kural vardır. Rekabet başarıyı getirir. Kerem'in dünkü performansında Yusuf Demir ve Rashica transferlerinin de son derece önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray üç puan alarak, özgüven kazanarak ama en önemlisi de gelişerek devam ediyor. Son bir not da Mertens konusunda... Okan Buruk, Mertens'i sistemi içinde 10 numarada konumlandırıyor.

Bunu hocaya kim söyledi, ya da aklında nasıl bu fikir oluştu bilmiyorum ama Mertens kesinlikle 10 numara değil. Mertens'i kaleden uzaklaştırmak, ona yapılacak en büyük kötülüktür.