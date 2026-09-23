Sarı, yaptığı açıklamada partinin kurumsal kimliğine vurgu yaparak, "Burası CHP'nin kurumsal kimliğidir, hepimizin üstündedir. Hiç kimse CHP'den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin." ifadeleriyle Yavaş'a göndermede bulundu.

YAVAŞ İSTİFA ETTİ: BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM

Söz konusu mesajlarının ardından yazılı açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den ayrıldığını duyurdu.

Siyasette bazı kararların öfkeyle alınmayacağını vurgulayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Bugün aldığım karar da böyle bir karardır. 19 Mart'la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreç, Türkiye'de siyaseti hepimizin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirmiştir. Bu süreç boyunca ne düşündüğümü, neye itiraz ettiğimi ve nasıl bir yol önerdiğimi açıkça ifade ettim. Bugün bunları uzun uzun tekrar etmeyeceğim. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Düşüncelerimde değişen bir şey yok."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

"KENDİMİ SİYASİ PARTİLERİN ÜZERİNDE GÖRMEDİM"

Belediyecilik anlayışında ayrım yapmadan, şeffaf ve hesap verebilir bir tutum sergilediklerini belirten Yavaş, kendisini hiçbir zaman partilerin üzerinde görmediğini ifade ederek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ancak bazı hususların altını çizmek zorundayım. Benim partililikten anladığım; taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım. Tam tersine; Ankara'da belediyeciliğin ayrım yapmadan, şeffaf, hesap verebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Ankara'da bize verilen büyük destek, Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmaları ve farklı siyasi görüşlerden vatandaşlarımızın ortaya koyduğu teveccüh bunun en açık göstergesidir. Eğer Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak seçilmişsem; görev yaptığım süre boyunca partimin adına leke getirmemiş, Türkiye çapında örnek gösterilen işlere imza atmış ve bana oy veren insanların göğsünü kabartmışsam, temsil sorumluluğumu yerine getirdiğime inanıyorum. Üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım."