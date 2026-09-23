Mansur Yavaş depremi! CHP'den istifa etti... Süreç buraya nasıl geldi? Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. CHP ve YENİ Parti arasında yaşanan gerilim ve Beştepe temaslarının ardından tırmanan kriz, CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın partinin kurumsal kimliğini öne çıkaran açıklamalarıyla patlama noktasına geldi. Bu gelişmeler üzerine açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçmen iradesine sadakatin siyasetin namusu olduğunu belirterek CHP’den istifa ettiğini ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. Takvim.com.tr Yavaş'ın yoluna bağımsız devam edeceğini, "Ne CHP ne YENİ Parti" manşetiyle duyurmuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Yavaş'ın istifa kararı, son dönemde parti içerisinde yaşanan gerilimlerin ve karşılıklı açıklamaların ardından geldi.Mansur Yavaş İstifa Etti!
MÜSLİM SARI'NIN AÇIKLAMASI İPİ KOPARDI
CHP-Yeni Parti tartışmaları ve Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başlayan gerilimi tırmandıran son hamle CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.
Sarı, yaptığı açıklamada partinin kurumsal kimliğine vurgu yaparak, "Burası CHP'nin kurumsal kimliğidir, hepimizin üstündedir. Hiç kimse CHP'den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin." ifadeleriyle Yavaş'a göndermede bulundu.
YAVAŞ İSTİFA ETTİ: BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM
Söz konusu mesajlarının ardından yazılı açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den ayrıldığını duyurdu.
Siyasette bazı kararların öfkeyle alınmayacağını vurgulayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Bugün aldığım karar da böyle bir karardır. 19 Mart'la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreç, Türkiye'de siyaseti hepimizin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirmiştir. Bu süreç boyunca ne düşündüğümü, neye itiraz ettiğimi ve nasıl bir yol önerdiğimi açıkça ifade ettim. Bugün bunları uzun uzun tekrar etmeyeceğim. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Düşüncelerimde değişen bir şey yok."
"KENDİMİ SİYASİ PARTİLERİN ÜZERİNDE GÖRMEDİM"
Belediyecilik anlayışında ayrım yapmadan, şeffaf ve hesap verebilir bir tutum sergilediklerini belirten Yavaş, kendisini hiçbir zaman partilerin üzerinde görmediğini ifade ederek açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Ancak bazı hususların altını çizmek zorundayım. Benim partililikten anladığım; taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım. Tam tersine; Ankara'da belediyeciliğin ayrım yapmadan, şeffaf, hesap verebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Ankara'da bize verilen büyük destek, Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmaları ve farklı siyasi görüşlerden vatandaşlarımızın ortaya koyduğu teveccüh bunun en açık göstergesidir. Eğer Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak seçilmişsem; görev yaptığım süre boyunca partimin adına leke getirmemiş, Türkiye çapında örnek gösterilen işlere imza atmış ve bana oy veren insanların göğsünü kabartmışsam, temsil sorumluluğumu yerine getirdiğime inanıyorum. Üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım."
MUTLAK BUTLAN VE AYRIŞMA MESAJI
Siyasetteki ayrışmalara ve ortak ilkelere dikkat çeken Yavaş, parti içerisindeki tartışmaların olumsuz etkilerine değinerek şunları söyledi:
"Ancak belediye başkanlığı görevimin bana öğrettiği çok önemli bir gerçek vardır: Siyasetin tavanında birlik sağlanamadığında, millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Biz bunu Ankara'da başardık. Farklı siyasi görüşlerden milyonlarca insan aynı iradenin etrafında buluştu. Kimseye nereden geldiğini, hangi partiye oy verdiğini sormadık. Hiç kimseyi siyasi kimliği nedeniyle diğerinden ayırmadık. Çünkü bizim için herkes eşittir. Her zaman şunu söyledim: Türkiye'de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil; ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir. Bu nedenle aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim."
"İSTİFA EDİYORUM, SEÇMENİN İRADESİNE SADAKAT SİYASETİN NAMUSUDUR"
Daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunan ve parti üyeliğinden ayrıldığını resmen ilan eden Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım. Üç dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkür borçlu olacağım. Bir başka konuda da tavrım son derece açıktır. Vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye güveni çok yara aldı. Bunun sorumluluğunu seçmende değil, kendimizde aramak zorundayız. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil; seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır… Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir. Makamlar geçicidir. Siyasi şartlar değişebilir. Ama milletin size verdiği emanete sadakat değişmez. Ben bugüne kadar bu emanete nasıl sahip çıktıysam bundan sonra da aynı şekilde sahip çıkacağım. Bugün aldığım kararın bütün sorumluluğu bana aittir. Takdir ise her zaman olduğu gibi aziz milletimizindir."
KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın istifasıyla ilgili, "Kendi tercihi. İstifa, tek taraflı bir işlemdir." dediğini belirtti.
TAKVİM YAZMIŞTI
Siyaset kulislerini çalkalayan bu istifa kararı, Takvim.com.tr okurları için sürpriz olmadı. Takvim.com.tr, 13 Eylül 2026 tarihli özel kulis haberinde, CHP ile Yeni Parti arasındaki kavga ve 9 Eylül geriliminin ardından Mansur Yavaş'ın yakın çevresine "Ne CHP ne Yeni Parti" diyerek istifa hazırlığı yaptığını ve yoluna bağımsız devam edeceğini günler öncesinden duyurmuştu.
SÜREÇ BURAYA NASIL GELDİ?
Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye dönmesiyle birlikte Mansur Yavaş krizi patlak verdi. Bir yandan CHP'de siyasete devam eden Yavaş diğer yandan CHP'yi bölen Yeni Parti ve Özgür Özel ile dirsek temasını sürdürdü.
YAVAŞ'IN BEŞTEPE TEMASI
Yavaş'ın 9 Eylül 2026 tarihinde Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basına kapalı görüşme sonrası gerilim tavan yaptı. CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümüne denk gelen günde Anıtkabir'deki törenlere ve genel merkez etkinliklerine katılmayan Yavaş, Beştepe kabulünün ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görüşmede Metro yatırımları, devam eden ve planlanan projeler, kredi-onay süreçleri ile büyük fuar alanı gibi Ankara'nın ana gündem maddelerini ele aldıklarını belirten Yavaş, Başkan Erdoğan'a kentin yatırımlarına verdiği destek için teşekkür etti.
ÖZEL: BANA BİLGİ VERDİ
Aynı gün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeden önceden haberdar olduğunu belirterek, "Mansur Bey, onayımla görüştü... Birtakım yatırımlarla ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Haberim var, bir sıkıntı yok. Mansur Bey'den şüphem olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
YAVAŞ'TAN "GEREĞİNİ YAPARIM" RESTİ
Gelişmeler üzerine 10 Eylül'de detaylı bir açıklama yayımlayan Yavaş, görüşme talebini Başkan Erdoğan'a Ahlat dönüşü havalimanında bizzat ilettiğini dile getirdi. Kentin sorunları için herkesle görüşebileceğini vurgulayan Yavaş, hem Kılıçdaroğlu'nu hem de Özel'i bilgilendirdiğini kaydetti. CHP ile Yeni Parti arasındaki süreçte denge politikası izlediğini belirten Yavaş, "Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem. Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir." diyerek istifa sinyali verdi.
PARTİ YÖNETİMİNDEN TEPKİLER YÜKSELDİ
Görüşmenin zamanlamasına ve Yavaş'ın tutumuna CHP cephesinden art arda tepkiler geldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yavaş'ın Anıtkabir ziyaretinde yer almamasını eleştirerek, "Partimizin 103'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır, gerçekten de büyük bir hayal kırıklığıdır." açıklamasını yaptı. Öztrak ayrıca, "CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan parti değildir." diyerek resti yanıtladı.
İSTİFAYI GETİREN SON AÇIKLAMA
Gerilimi tırmandıran son hamle ise CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. Sarı bugün (23 Eylül'de) yaptığı açıklamada partinin kurumsal kimliğine vurgu yaparak şunları söyledi:
"Burası CHP'nin kurumsal kimliğidir, hepimizin üstündedir. Hiç kimse CHP'den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin. Önümüzdeki süreçte parti faaliyetleriyle alakalı programlar olduğunda, belediye başkanlarının buna uymasını bekleriz. Kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına 'Bilgi verdim.' diyemez. Belediye Başkanları Toplantısı'ndan sonra çıkacak duruma göre bir değerlendirme yaparız."
YAVAŞ CHP'DEN AYRILDI: "BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"
Sözcü Sarı'nın bu açıklamalarının ardından Mansur Yavaş, CHP üyeliğini sonlandırdığını duyurdu. Alınan kararı kamuoyuna açıklayan Yavaş yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı.
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