Onur Koçhan

Trabzonspor için bir maçtan fazlasıydı... Büyük takımlar, kazanamamayı asla alışkanlık haline getiremez. 3 maçtır kazanamayan Trabzonspor, Karagümrük engelini zor da olsa aşarak galibiyet hasretine son verdi. Fatih Tekke'nin Felipe Augusto tercihi çok yerinde ve doğru bir karardı. Çünkü, Onuachu ile ilerde en uyumlu oyuncu oydu.



Muçi ile kalitesini kıyaslamıyorum ama onun Onuachu ile daha iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Tekke'nin sistemine, ön alan presine daha uygun. Bu maçtan Trabzonspor adına ders alınacak çok şev var...



Öncelikle şunu belirtmekte fayda var... İlk gole kadar Trabzonspor çok doğru oynadı. Augusto'nun golünden sonraki Trabzonspor'u ise beğenmedim. Sürekli geçiş hücumuyla pozisyona giren bir takım izledik. İkinci yarıda ise Trabzonspor orta sahası tamamen oyundan düştü. Oyuncu kalitesi ve yeni transfer Oulai'nin yorulması sonrası maç gel-gite döndü. Kanatlar çok formsuz. Özellikle Olaigbe yine yokları oynadı. Onuachu'yu yeteri kadar besleyemediler.



Zaten beslediğin zaman atıyor.

Oulai'yi ilk maçı olmasına rağmen çok beğendim. 90. dakikadan sonra Karagümrük 2 gol buldu ve maç Trabzonspor adına tehlikeye girdi. Futbol asla şakaya gelmez!