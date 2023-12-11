ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! O isimler yolcu

Süper Lig'de 15 hafta geride kalırken, Fenerbahçe topladığı 40 puanla averajla zirvede yer alıyor. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci, performansıyla adeta göz kamaştırıyor. 4 futbolcu ligde 33 gol kaydederken, 15 de asist başarısı gösterdi.
DZEKO HEDEFİ 12'DEN VURDU
Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, ligde yer aldığı 15 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı. Sarı-Lacivertli ekipte Dzeko'yu 8 gol 4 asistle Sebastian Szymanski takip etti.
TADIC'TEN 13 GOLE KATKI
Sırp futbolcu Dusan Tadic ise 7 gol 6 asist başarısı gösterdi. Bu seneki performansı ile yeniden göz dolduran İrfan Can Kahveci ise 6 gol 3 asist kaydetti. Fenerbahçe hücum hattıyla parmak ısırtırken devre arasında yapılacak transferler için çalışmalar hız kazandı.