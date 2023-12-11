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ÖZEL | Premier Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! O isimler yolcu

Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı. Süper Lig'de zirvede yer alan Sarı-Lacivertliler devre arasında yapacağı transferlere odaklandı. İşte ayrıntılar…

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 16:26 Güncelleme 11 Aralık 2023, 16:26
ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! O isimler yolcu

Süper Lig'de 15 hafta geride kalırken, Fenerbahçe topladığı 40 puanla averajla zirvede yer alıyor. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci, performansıyla adeta göz kamaştırıyor. 4 futbolcu ligde 33 gol kaydederken, 15 de asist başarısı gösterdi.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Maxwel Cornet Fenerbahçe’ye!

DZEKO HEDEFİ 12'DEN VURDU

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, ligde yer aldığı 15 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı. Sarı-Lacivertli ekipte Dzeko'yu 8 gol 4 asistle Sebastian Szymanski takip etti.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Maxwel Cornet Fenerbahçe’ye!

TADIC'TEN 13 GOLE KATKI

Sırp futbolcu Dusan Tadic ise 7 gol 6 asist başarısı gösterdi. Bu seneki performansı ile yeniden göz dolduran İrfan Can Kahveci ise 6 gol 3 asist kaydetti. Fenerbahçe hücum hattıyla parmak ısırtırken devre arasında yapılacak transferler için çalışmalar hız kazandı.


ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Maxwel Cornet Fenerbahçe’ye!

FENERBAHÇE'YE CORNET ÖNERİSİ

Fenerbahçe, Ocak ayında stoper ve kanat bölgesine transfer yapacak. Sarı-Lacivertliler'e sürpriz bir teklif geldi. West Ham United forması giyen Maxwel Cornet menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Maxwel Cornet Fenerbahçe’ye!

KARTAL'IN KARARI BEKLENİYOR

Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal'ın Cornet ile ilgili kararı bekleniyor. Kartal onay verirse transfer için resmi girişimler başlayacak. Kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Cornet'in de süre alamadığı için takımdan ayrılmayı planladığı öğrenildi.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Maxwel Cornet Fenerbahçe’ye!

7 MİLYON EURO'YA BİTİRECEK

Bu sezon İngiliz ekibinde sadece 6 maçta forma giyen Cornet, 2022 yılında Burnley'den West Ham United'a 20.7 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Fenerbahçe Yönetimi transferi 7-8 milyon Euro ücret karşılığında bitirmeyi planlıyor.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Maxwel Cornet Fenerbahçe’ye!

30 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

30 kez Fildişi Sahili Milli Takım formasını giyen ve 6 gole imza atan Cornet, hızı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. West Ham United dışında Lyon, Burnley ve Metz takımlarının formasını giyen Cornet, Premier Lig'de 41 maçta 9 gol, 1 asistle 10 gole katkıda bulundu.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Maxwel Cornet Fenerbahçe’ye!

KENT VE KİNG İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de devre arasında Joshua King ve Ryan Kent ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-Lacivertliler bu isimlerle yollar ayrılacağı için kanada takviye yapmak istiyor.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Maxwel Cornet Fenerbahçe’ye!
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