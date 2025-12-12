Gaziantep'te hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir okulda hademe ile öğrenci arasındaki tartışma, 6 yaşındaki Efecan B.'nin bıçakla yaralanmasıyla sonuçlandı. Olayla ilgili hademe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BIÇAKLADI
Olay, 10 Aralık 2025 günü Nizip ilçesi Fıstık Kent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir okulda hademe olarak çalışan R.Y., okuldaki bir öğrenciyle tartıştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 6 yaşındaki Efecan B., bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.