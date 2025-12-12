Cinsel saldırı bulgusu var mı? Huriye Helvacı ve oğlunun otopsi raporlarının detayları ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kaybolan ve 9 gün sonra ormanlık alanda canız bedenleri bulunan Anne Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın (5) otopsi raporunun detayları ortaya çıktı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım 2025'te evden ayrıldıktan sonra kaybolan ve 11 Kasım'da ormanlık alanda cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı ile ilgili Adli Tıp Kurumu incelemeleri tamamlandı.
Anne ve oğlunun ölü muayenesi Kastamonu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde, otopsi işlemleri ise Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nde gerçekleştirildi.
CİNSEL SALDIRI VE ZEHİRLENME BULGUSU YOK
Yapılan incelemelerde; hem Huriye Helvacı'da, hem de Osman Yaşar Helvacı'da cinsel saldırıya işaret eden herhangi bir travmatik bulguya rastlanmazken, zehirlenmeye bağlı ölüm şüphesini destekleyen tıbbi bir bulgu da bulunmadı.