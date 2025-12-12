Cinsel saldırı bulgusu var mı? Huriye Helvacı ve oğlunun otopsi raporlarının detayları ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 21:51

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım 2025'te evden ayrıldıktan sonra kaybolan ve 11 Kasım'da ormanlık alanda cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı ile ilgili Adli Tıp Kurumu incelemeleri tamamlandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenlerine ulaşıldığı bölgede, annenin kayıp cep telefonu da bulundu. Fotoğraf: (DHA)

CİNSEL SALDIRI VE ZEHİRLENME BULGUSU YOK

Yapılan incelemelerde; hem Huriye Helvacı'da, hem de Osman Yaşar Helvacı'da cinsel saldırıya işaret eden herhangi bir travmatik bulguya rastlanmazken, zehirlenmeye bağlı ölüm şüphesini destekleyen tıbbi bir bulgu da bulunmadı.