Mezar yeri bakmak için yola çıkan dayı ile yeğenin öldüğü kaza kamerada!
Giresun'un Bulancak ilçesinde mezar yeri bakmak için yola çıkan otomobilin dereye uçması sonucu Emin Yılmaz (39) ile dayısı Raif Şimşek'in (61), hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Kovanlık-Aydındere yolunda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Emin Yılmaz'ın kontrolünden çıkan 28 ES 850 plakalı otomobil, Pazarsuyu Deresi'ne uçtu.
Debisi yüksek olan derede araçtan savrulup, akıntıya kapılan sürücü Yılmaz gözden kaybolurken, yanındaki dayısı Raif Şimşek otomobilde sıkıştı.
İhbarla kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarama çalışması için dereye inen dalgıç ekipleri tarafından Emin Yılmaz'ın, kaza yerine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde araçta sıkışan Şimşek'in de hayatını kaybettiği belirlendi.