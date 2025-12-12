Mezar yeri bakmak için yola çıkan dayı ile yeğenin öldüğü kaza kamerada!

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 17:39

Giresun 'un Bulancak ilçesinde mezar yeri bakmak için yola çıkan otomobilin dereye uçması sonucu Emin Yılmaz (39) ile dayısı Raif Şimşek'in (61), hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Raif Şimşek (Fotoğraf: DHA)

İhbarla kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarama çalışması için dereye inen dalgıç ekipleri tarafından Emin Yılmaz'ın, kaza yerine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde araçta sıkışan Şimşek'in de hayatını kaybettiği belirlendi.