48 yaşındaki teknik adamdan oyunculara mesaj! Bordo-mavililer 3 puan için kenetlendi!

Tekke’den oyuncularıyla Karagümrük maçı öncesi zirve...Tecrübeli hocanın “Son 3 maçta 2 puan aldık. Bu karşılaşma bir maçtan fazlası. Çıkışa geçmek için kazanmalıyız” dediği öğrenildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımını 7. haftada oynanacak Karagümrük maçı öncesi özel görüşmelerle bir araya getirerek motive etti.

Trendyol Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak güçlü bir başlangıç yapan Bordo-Mavililer, son 3 haftada galibiyet alamayarak önemli puanlar kaybetti. Evinde Gaziantep FK karşısında alınan beraberlikle 2 puan bırakan Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynayacağı kritik maçta bu kayıpları telafi etmeyi ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Tekke, oyuncularına maçın önemini vurgulayarak, "Bu maçı kazanarak eski günlerimize dönmeliyiz. Taraftarımızı mutlu edelim. Bir maçtan fazlası... Ligde yeni sezona 3'te 3 ile başlamıştık. Samsun maçını kazanacakken 2 puan bıraktık. Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra Gaziantep maçına yeterince konsantre olamadık. Biz iyi bir takımız, size güveniyorum" mesajı verdi... Ayrıca 48 yaşındaki teknik adamın, Karagümrük maçı öncesinde oyuncularıyla bireysel olarak da görüşmeler yapıp yızdızlarını maça hazırladığı da gelen bilgiler arasında.

Bordo-Mavililer'in Karagümrük maçındaki hedefi 3 puan. Fırtına'da teknik direktör ve teknik ekip sezonun başındaki günlerine geri dönmek istiyor.

