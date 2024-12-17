Oktay DERELİOĞLU

FUTBOL sahada kazanılan bir oyundur. Bu nedenle bir takım bir maç öncesinde ne kadar favori olursa olsun hiçbir şeyin garantisi yoktur. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi yenerek biraz olsun nefes alan Beşiktaş hangi şartta olursa olsun karşılaşma öncesinde favoriydi.

Ligde galibiyeti olmayan Adana Demirspor önünde alınacak 3 puan arka arkaya 2 maçı kazanmak ve yeniden lige tutunmak anlamı taşıyordu. Gelelim dünkü mücadeleye. Beşiktaş zor günler yaşıyor. Adana Demirspor her takıma karşı dirençli bir futbol oynuyor. Beşiktaş için artık ne desem boş. Dün ne yapmak istediklerini anlayabilmiş değilim.

Takımın ruhu çekilmiş gibi. Ruh kalmayınca istek olmaz, ayaklar geri geriye gider. Beşiktaş artık küllerinden doğması gereken bir pozisyonda.

Umarım bir dahaki sezon böyle bir durum yaşanmaz.

Eğer Adana Demirspor'u da yenemiyorsan şampiyonluktan bahsetmek hayal olur. Beşiktaş'ta kimin ne yaptığını anlayamadım.

Ne bir oyun şablonu var ne de bir disiplin. Herkes kafasına göre hareket ediyor. Bu saatten sonra Beşiktaş'ı izlemek taraftar için bir işkence. Artık ümitler başka bir bahara kaldı.



"Bu saatten sonra Beşiktaş'ı izlemek bir işkence. Takımda ne disiplin var ne de bir oyun şablonu.

Gerçekten çok acı bir tablo"